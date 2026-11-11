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    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    11 ноября 2026, 21:16 • Новости дня

    Суд в Самаре назначил заседание по иску к организатору концерта Канье Уэста

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд Октябрьского района Самары назначил на 16 декабря заседание по иску к организатору несостоявшегося концерта американского рэпера Канье Уэста в России.

    Октябрьский районный суд Самары назначил на 16 декабря первое заседание по существу иска к компании Say Agency, которая выступала организатором несостоявшегося выступления американского рэпера Канье Уэста в России, пишет ТАСС.

    Ранее по гражданскому иску инстанция выдала исполнительный лист, на основании которого судебные приставы наложили арест на средства организатора в размере 115,5 тыс. рублей. Это первый известный случай ареста счетов компании в рамках судебных разбирательств из-за анонсированных российских концертов музыканта.

    Иск о защите прав потребителей в сфере услуг был подан к агентству в конце сентября. В качестве третьих лиц к делу привлечены Роспотребнадзор, реализовавшая билеты компания ООО «Интикетс» и заявленная площадка для выступления ООО «Зенит-Арена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в суды Москвы поступило более 40 исков к компании «Сэй эдженси».

    В прошлом месяце суд привлек футбольный клуб «Зенит» к разбирательству о возврате денег за билеты.

    Представитель компании Say Agency Александр Панин сообщил об отсутствии признаков мошенничества при подготовке выступления.

    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Комментарии (11)
    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности с украинской стороной о проведении нового масштабного обмена пленными.

    «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – цитирует Мединского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник сообщил о соглашении по обмену пленными как об одном из результатов встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Делегация России не проводила контактов с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины во второй день заняли полтора часа.

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    11 ноября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По итогам трехсторонних переговоров Москва и Киев стали ближе к мирному урегулированию конфликта, сообщил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», – заявил помощник главы государства, отвечая на вопрос о приближении стран к заключению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Глава российской делегации выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна

    Минсельхоз: Российские аграрии собрали 140 млн тонн зерна

    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские аграрии собрали порядка 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, сообщили в Минсельхозе.

    «Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 млн тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 млн тонн пшеницы», – говорится в сообщении ведомства в Мах.

    По итогам года в России ожидается около 140 млн тонн зерна в чистом весе, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об увеличении экспорта зерна из России с начала 2026 года на 18% в физическом выражении.

    На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства России отчиталось о сборе отечественными аграриями более 35,4 млн тонн масличных культур с 93% посевных площадей.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 07:34 • Новости дня
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби решили продлить в 11:00

    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени.

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что по местному времени встреча начнется в 12:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преждевременными оценки хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения встречи.

     Участники консультаций о континентальной безопасности завершили первый день работы.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одним из результатов трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби станет соглашение об обмене пленными, сообщил источник.

    Соглашение об обмене военнопленными между Москвой и Киевом станет одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби, пишет ТАСС.

    По словам источника, это ожидаемый итог дискуссий. При этом он призвал дождаться завершения текущего раунда переговоров, прежде чем говорить о других значимых решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переговоров в Абу-Даби.

    Представитель Кремля заявил об отсутствии контактов российской делегации с европейцами.

    В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонней встречи.

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    11 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России

    Минпромторг: В России вступил в силу ГОСТ на блюда русской кухни

    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

    Отечественные рестораторы получили возможность использовать технологические карты из вступившего в силу нового госстандарта на блюда традиционной русской кухни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

    «ГОСТ уже действует», – заявили в ведомстве.

    В первую редакцию стандарта вошли 132 блюда, среди которых борщ, щи, бефстроганов, колобки и компот. Документ также предусматривает использование традиционных русских приправ, таких как хрен и горчица. В дальнейшем список планируется регулярно пересматривать и обновлять.

    ГОСТ предназначен для индустрии питания и содержит подробное описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, а также способы подачи и технологические особенности приготовления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об утверждении единого госстандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о передаче согласованного документа на утверждение в Росстандарт.

    В апреле ведомство анонсировало скорое завершение общественного обсуждения ГОСТа.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    11 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Российская делегация решила сделать заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует выступить с заявлением для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби днем в среду, 11 ноября, сообщил источник.

    «Российская делегация сегодня днем сделает заявление для прессы», – заявил собеседник ТАСС.

    В столице ОАЭ ожидается начало второго дня переговоров России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости объяснения европейцами цели прилета в Абу-Даби.

    Во вторник российская делегация запланировала пресс-конференцию на среду.

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов во вторник начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

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    11 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поезд Деда Мороза временно изменит маршрут и расписание из-за обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания РЖД.

    В связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области маршрут и расписание поезда Деда Мороза частично скорректированы, сообщает РЖД в «Макс». Сейчас поезд находится в Республике Коми.

    Мероприятия на станциях Сольвычегодск 16 ноября и Зуевка 19 ноября отменены, а на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов перенесены ориентировочно на январь. Билеты будут действовать в новые даты, при желании их можно сдать.

    «Мы делаем все возможное, чтобы мероприятия Поезда Деда Мороза продолжились по ранее объявленному графику с 20 ноября», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста.

    Губернатор региона Александр Цыбульский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации.

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