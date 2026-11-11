Психолог предостерегла от общения с ИИ для избавления от чувства одиночества

Психолог Скрипачева: Общение с ИИ может усугубить чувство одиночества

Tекст: Денис Тельманов

Специалист предупредила, что очеловечивание искусственного интеллекта и поиск в нем утешения активируют дофаминовые рецепторы, поскольку алгоритмы запрограммированы на похвалу и отсутствие критики, передает RT.

«Этот феномен, который сейчас разбирают психологи, связан с тем, что почему-то люди от своего одиночества стали очеловечивать ИИ», – пояснила Скрипачева.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе такое взаимодействие меняет отношение к живым людям. Человек привыкает к постоянному одобрению со стороны машины и начинает предъявлять завышенные требования к окружающим. В результате теряются навыки поиска компромисса, а нерешенные психологические проблемы уходят глубже.

Здоровое использование технологий подразумевает отношение к ним исключительно как к инструменту для решения конкретных задач, отметила специалист. Зависимость возникает в тот момент, когда нейросеть вытесняет реальных собеседников и становится единственным источником поддержки.

Признаками такого состояния являются нежелание общаться с близкими, тревожность без доступа к устройству и обращение к программе по незначительным поводам.

В группе риска находятся подростки на этапе формирования личности, а также люди, склонные к депрессии и социальной изоляции. Виртуальные связи искажают их представления о реальности и о себе, заключила психолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о способности чрезмерного увлечения искусственным интеллектом стереть человеческую индивидуальность.

Летом регулярное обращение к новым технологиям в учебе связали с повышением уровня стресса у студентов перед очными проверками знаний.

Весной семейный психотерапевт рассказал об отказе людей в доверии друг другу из-за частого общения с искусственным интеллектом.