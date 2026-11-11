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    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


    10 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

    Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство спорта подготовило альтернативный план действий в случае невозможности отправить отечественную молодежную сборную по хоккею на турнир в Северную Америку, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

    По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

    «У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

    Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

    Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    10 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за свои высказывания в адрес российских хоккеисток. При этом он подчеркнул, что назвал «мужеподобными» только российских спортсменок, а не чешских.

    Мацинка признал свои слова «очень неуместными», пишет iDNES.

    Он поблагодарил коллег за то, что они «тактично обошли» этот вопрос на заседании правительства. «Как будто они хоть немного представляли, как сильно моя жена кричала на меня из-за этого дома», – сказал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что его высказывание касалось только российских спортсменок, а не чешских, однако добавил, что «это не имеет значения».

    Мацинка также связался по телефону с генеральным менеджером женской сборной Чехии по хоккею, чтобы передать свои извинения чешским хоккеисткам. Он застал команду перед тренировкой накануне матча против Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник чешские хоккеисты раскритиковали Мацинку после его оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    На прошлой неделе федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против российской сборной после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским спортсменкам.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    9 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Хоккейное «Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский хоккейный клуб «Динамо» временно отстранил Леонида Тамбиева от исполнения обязанностей главного тренера команды.

    Решение об отстранении специалиста от руководства командой было принято генеральным директором клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен тренер по защитникам Олег Ореховский, сообщается на сайте «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером команды Андреем Разиным.

    Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады» после седьмого поражения подряд.

    В январе новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» после ухода Леонида Тамбиева стал Олег Браташ.

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    9 ноября 2026, 18:56 • Новости дня
    Травма оставила Головина вне состава сборной России на ноябрьские матчи

    Полузащитник «Монако» Головин пропустит игры в ноябре из-за травмы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за повреждения икроножной мышцы.

    В воскресенье футболист был заменен из-за травмы в матче десятого тура чемпионата Франции против «Ле Мана», который завершился со счетом 1:1, пишет ТАСС. «Александр Головин не попадет в сборную. У него травма правой икроножной мышцы», – сообщил собеседник агентства.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах за французский клуб, забил один гол и отдал три голевые передачи. Ранее он был включен в заявку сборной России на ноябрьские товарищеские встречи.

    Национальная команда 12 ноября сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана, а 17 ноября примет футболистов из Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В сентябре Александр Головин отметился голевой передачей в выездном матче «Монако» против «Пари Сен-Жермен».

    В прошлом году Головин и Арсен Захарян попали в расширенный список приглашенных на встречи сборной России после восстановления от травм.

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    9 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    СКА впервые с 2023 года обыграл «Спартак» в домашнем матче

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петербургский СКА дома нанес крупное поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 7:1.

    Дубль в составе победителей оформил Никита Недопекин, по шайбе забросили Василий Глотов, Рокко Гримальди, Скотт Уилсон, Сергей Сапего и Андрей Педан. У «Спартака» отличился Максим Комтуа, передает РИА «Новости».

    Вратарь «Спартака» Артем Загидулин пропустил четыре шайбы после семи бросков и на 14-й минуте был заменен на Евгения Волохина.

    СКА прервал серию из шести поражений в противостоянии со «Спартаком». Последний раз армейцы обыгрывали «красно-белых» в основное время 25 октября 2024 года, а дома одержали победу впервые с 23 ноября 2023 года.

    «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 30 очками. СКА поднялся на седьмую строчку (25). В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо» 11 ноября, «Спартак» на следующий день сыграет с хабаровским «Амуром».

    В другом матче московский ЦСКА дома выиграл у новосибирской «Сибири» со счетом 4:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ярославский «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» со счетом 4:1.

    В прошлом месяце «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0.

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    10 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Канадский нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с новосибирской «Сибирью»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный финалист Кубка Стэнли канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В сезоне-2025/26 Кейн выступал за «Ванкувер» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте клуба. В 71 матче регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

    Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим четвертым номером. В лиге он защищал цвета «Эдмонтона», «Сан-Хосе», «Баффало» и «Виннипега», дважды дойдя до финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 1001 матч и набрал 648 очков.

    В составе сборной Канады нападающий участвовал в трех чемпионатах мира и стал победителем молодежного первенства 2009 года. Во время локаута в 2012 году Кейн уже играл в КХЛ за минское «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в 12 матчах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и хоккейный клуб «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Летом российский нападающий подписал соглашение с новосибирской командой на правах свободного агента.

    В прошлом году в олимпийский состав хоккейной сборной Канады вошел 19-летний нападающий Маклин Селебрини.

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    11 ноября 2026, 05:58 • Новости дня
    Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Александр Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы» и повторил клубный ассистентский рекорд в турнире.

    После паса Овечкина гол на 62-й минуте забил Коул Хатсон. Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.

    Овечкин довел число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 762. Ранее рекорд «Вашингтона» единолично принадлежал бывшему шведскому форварду команды Никласу Бэкстрёму. Оба игрока в НХЛ защищали цвета только «Вашингтона».

    Теперь на счету Овечкина 1 692 очка в 1 589 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Вашингтона». Также россиянину принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб.

    Овечкину 41 год. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в НХЛ.

    Нападающий приблизился к ассистентскому рекорду команды.

    Также хоккеист обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

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    9 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Анахайм Дакс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Каттер Готье, также отличились Микаэль Гранлунд и Тристан Луно. У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг и Рикард Ракелль, передает РИА «Новости».

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 16 очков в 16 матчах сезона.

    «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах и с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке таблицы Восточной конференции. «Анахайм» одержал пятую победу подряд и, набрав 21 очко, поднялся на седьмое место на Западе.

    В следующем матче «Питтсбург» примет «Сан-Хосе Шаркс» 11 ноября, «Анахайм» в тот же день на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

    Форвард Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров истории НХЛ благодаря двум набранным очкам в матче с «Флоридой Пантерз».

    Нападающий Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

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    10 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Россиянка Дмитриева завоевала золото юношеской Олимпиады в многоборье

    Гимнастка Дмитриева выиграла золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    Полина Дмитриева заняла первое место по итогам четырех упражнений, набрав 54,665 балла, передает РИА «Новости». Второе место на соревнованиях в Сенегале досталось француженке Луан Плиссон с результатом 53,665 балла. Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжун Ци, получившая 53,199 балла.

    Ранее во вторник золотую медаль в мужском многоборье выиграл россиянин Даниил Смирнов. В среду Дмитриева и Смирнов примут участие в финале смешанного командного турнира.

    Российские атлеты выступают на юношеских Олимпийских играх под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    На прошлой неделе российская дзюдоистка Анастасия Добровольская получила серебряную медаль Игр в весовой категории до 78 кг.

    В прошлом месяце россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

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    10 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Минское «Динамо» прервало серию поражений победой над «Авангардом» в КХЛ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минский хоккейный клуб «Динамо» одержал уверенную домашнюю победу над омским «Авангардом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась сухой победой хозяев льда, передает ТАСС. Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Ретт Гарднер, Тай Смит, Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле.

    Победа позволила минчанам прервать серию из трех поражений подряд. Команда набрала 25 очков в 25 матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 26 очками располагается на пятой строчке на Востоке.

    В следующем матче «Динамо» 13 ноября сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Авангард» днем ранее встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре омский «Авангард» на домашнем льду одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

    В мае ярославский хоккейный клуб «Локомотив» вырвал победу у омской команды на 97-й минуте полуфинального матча Кубка Гагарина.

    В апреле казанские хоккеисты одержали вторую победу подряд над минским клубом в дополнительное время.

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    9 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    «Тампа» с Кучеровым уступила «Виннипегу» в матче НХЛ

    «Тампа» уступила «Виннипегу» со счетом 3:4 в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.

    Встреча прошла на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, передает «Чемпионат».

    В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг, оформивший дубль. Российский форвард Илья Михеев сделал результативную передачу в моменте с третьим голом.

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в матче. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 21 бросок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье победная шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Миннесотой» в овертайме.

    Ранее российский форвард сделал две голевые передачи в матче против того же клуба.

    Также Андрей Василевский возглавил рейтинг лучших действующих вратарей НХЛ по версии самой организации.

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    11 ноября 2026, 06:55 • Новости дня
    Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Монреалем»

    Форвард Капризов принес «Миннесоте» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля».

    Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бобби Бринк и Капризов, у хозяев льда шайбу забросил Ник Сузуки, передает ТАСС.

    Капризов продлил результативную серию до девяти игр. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 17 заброшенных шайб в 20 матчах, он занимает второе место в списке лучших снайперов чемпионата, уступая один гол Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». С 32 очками россиянин находится на третьей строчке в гонке бомбардиров.

    «Миннесота» набрала 30 очков и делит с «Каролиной» лидерство в общей таблице чемпионата, возглавляя Центральный дивизион. В других матчах игрового дня нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился голевой передачей во встрече с «Виннипегом», а голкипер «Торонто» Сергей Бобровский отразил 22 броска в игре против «Колорадо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье форвард Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты».

    В субботу «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Сан-Хосе».

    Ранее Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче против «Юты».

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    11 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Финалист Кубка Гагарина Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

    В июне «Ванкувер» подписал с россиянином двустороннее соглашение на один год. Сафонов выступал за «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), проведя 12 матчей и сделав четыре результативные передачи. В НХЛ форвард не дебютировал. Права на Сафонова в КХЛ принадлежат казанскому «Ак Барсу», передает РИА «Новости».

    «Илья ценил время, проведенное в системе «Кэнакс», и наладил хорошие отношения с тренерами и специалистами по развитию игроков в Абботсфорде. Хотя он не достиг своей цели – играть в НХЛ, он покидает клуб с благодарностью за предоставленную возможность и всегда будет с теплотой вспоминать свое время в Ванкувере. Он возвращается в КХЛ и с нетерпением ждет возможности соревноваться с лучшими игроками из России, Канады, США и других стран, включая бывшего игрока «Кэнакс» Эвандера Кейна», – написал Мильштейн в соцсети.

    Сафонову 25 лет. В КХЛ он выступал за «Ак Барс» с 2020 года. В 2023 и 2026 годах форвард доходил с казанской командой до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2025/26 Сафонов провел 88 матчей в КХЛ, набрав 42 очка (18 шайб + 24 передачи). Всего в лиге нападающий сыграл 410 встреч и отметился 154 очками (75+79). В 2021 году «Чикаго Блэкхокс» выбрал россиянина в шестом раунде драфта НХЛ, а в июне 2025 года передал права на него «Ванкуверу» в результате обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский форвард Илья Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер».

    Ранее во вторник канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В мае лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Роман Канцеров завершил выступления за магнитогорскую команду ради продолжения карьеры в системе «Чикаго».

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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