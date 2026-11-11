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    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    11 ноября 2026, 20:44 • Новости дня

    Путин поздравил российского стрелка Пименова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    «Вы продемонстрировали высокое мастерство, прекрасную подготовку и волю к победе, взяли верх над опытными соперниками и вписали еще одну яркую страницу в историю отечественной школы пулевой стрельбы», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил благодарность тренерам, наставникам и близким, которые поддерживали спортсмена на пути к заслуженному золоту, и пожелал ему дальнейших успехов.

    Пименов одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений на чемпионате мира 2026 года в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе. Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате в Дохе.

    В августе президент поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    11 ноября 2026, 00:38 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ново-Огареве завершились, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии.

    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Лукашенко на встрече с президентом России поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач. Президент Белоруссии также заявил об отсутствии разногласий между двумя странами.

    Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых встать на защиту белорусской территории.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    В Москву на встречу прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию объединения до 2030 года. Лидеры планируют обсудить меры совершенствования системы коллективной безопасности, развитие авиационных сил ОДКБ, улучшение организации ПВО и актуальные региональные проблемы.

    Кроме того, на повестке стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, по которой страну могут лишить права голоса и возможности выдвижения граждан на квотные должности из-за неуплаты членских взносов в течение двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидаемой реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник президент Владимир Путин назвал вопросы безопасности главными темами заседания совета объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран организации обсудить лишение Еревана права голоса из-за долгов.

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    11 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко на встрече затрагивали тему переговоров в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огареве затрагивали тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, тема переговоров так или иначе затрагивалась в беседе с Лукашенко», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным захотел проконсультироваться по двум-трем вопросам.

    В тот же день Песков отказался раскрывать детали проходящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Песков также рассказал о принятии решения о формате доклада Путину в зависимости от хода этих переговоров.

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    10 ноября 2026, 23:51 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу
    Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу, сообщается в соответствующем указе.

    Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Гинцбургу Александру Леонидовичу», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин направил поздравительную телеграмму Гинцбургу в связи с 75-летием ученого.

    В прошлом месяце Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

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    11 ноября 2026, 04:52 • Новости дня
    Премьер Норвегии Стере не исключил нового телефонного разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не исключил проведения нового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов, и не исключаю, что у нас будет новый разговор», – приводит слова Стере «Интерфакс» со ссылкой на NRK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Стере призвал европейские страны признать отсутствие международной изоляции России.

    Сообщалось об обострении разногласий среди европейских стран после телефонного разговора Стубба и Стере с Путиным.

    Стере назвал невозможным завершение конфликта на Украине без переговоров Европы с Россией.

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    11 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков анонсировал встречи Путина с Жапаровым и генсеком ОДКБ

    Песков: Путин в среду проведет встречи с Жапаровым и генсеком ОДКБ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым и генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Также Путин проведет беседу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

    В среду в Москве состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По словам Пескова, после встречи с Масадыковым пройдет заседание Совета в узком и расширенном составах, а также будут подписаны итоговые документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина с одним из лидеров стран организации.

    В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

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    11 ноября 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Путину постоянно докладывают о переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация в Абу-Даби постоянно информирует президента Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией, что происходит в Абу-Даби», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он констатировал, что встреча делегаций продолжается.

    «Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом», – добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков сообщил о зависимости формата докладов российской делегации Владимиру Путину от хода переговоров в Абу-Даби.

    Песков отказался рассказывать подробности проходящих встреч.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства заявил об исключительно трехстороннем формате переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Кушнер выразил надежду закрепить итоги переговоров в ОАЭ на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве поможет развить успех, достигнутый на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Кушнер сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна закрепить успехи, достигнутые на трехсторонних консультациях в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам, поскольку мы видим определенные возможности для продвижения вперед», – заявил Джаред Кушнер.

    Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины проходили в ОАЭ 10 и 11 ноября. По информации источника агентства в переговорной группе, главной темой встреч стало обсуждение базовых элементов новой архитектуры континентальной безопасности. При этом вопросы урегулирования украинского кризиса рассматривались лишь как часть более широкой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о постоянном информировании Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник Кушнер назвал первые итоги прошедших переговоров по Украине конструктивными.

    Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил искренность и эффективность специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Лавров анонсировал визит американских переговорщиков к Путину в Москву

    Лавров анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера к Путину в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф приедут в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Я исхожу из того, что действительно объявлено. Что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина», – отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    По словам министра, глава российского государства регулярно получает отчеты от делегации помощника президента Владимира Мединского, передает ТАСС. Дальнейшая линия Москвы будет определяться на основании того, что Путин услышит от американских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о скором проведении переговоров со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер назвал непростым второй день прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Спецпредставитель США заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Москву.

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    11 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин назвал продуктивным заседание совета ОДКБ в узком составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

    Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили актуальные вызовы во время первой части встречи в Москве, передает РИА «Новости». «Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности», – сказал президент в ходе заседания совета в расширенном составе.

    Российский лидер заявил об общем настрое государств объединения по противодействию угрозам коллективной безопасности. Тесные и оперативные контакты по линии силовых ведомств стран-участниц способствуют борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    Особое внимание участники объединения уделяют совершенствованию оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств. Путин добавил, что страны ОДКБ высоко оценили председательство России в организации в текущем году. В следующем, юбилейном году председательство перейдет к Таджикистану, которому Москва окажет необходимое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Во вторник российский лидер на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал вопросы безопасности главными темами предстоящей сессии.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в мероприятии.

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    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал дату встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    11 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к контактам с лидерами стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам с мировыми лидерами, в том числе с европейскими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет решений относительно участия Путина в саммите «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах. Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поговорить с российским лидером на саммите G20 в Майами, если Путин приедет на мероприятие.

    По словам пресс-секретаря президента, в данный момент нет конкретного видения общения России с Европой, но на каком-то этапе этот вопрос будет обсуждаться. При этом Песков отметил, что Москва слышит заявления европейских политиков, которые не указывают на их желание способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Мерц заявил об отсутствии намерения уклоняться от возможной встречи с Путиным на полях декабрьского саммита G20.

    В конце прошлого месяца Песков сообщил об отсутствии запросов на телефонные разговоры с Путиным от большинства лидеров европейских государств за последние дни.

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    11 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин пообещал генсеку ОДКБ помощь в работе организации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, пообещав ему всестороннюю поддержку.

    «У вас не должно быть никаких сомнений: мы будем делать все, чтобы вам помогать», – заявил Владимир Путин. По его словам, он и его коллеги, включая помощника по международным делам Юрия Ушакова, готовы оказывать содействие работе секретариата ОДКБ в решении любых организационных вопросов, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Таалатбек Масадыков поблагодарил президента за возможность встречи и доложил об итогах работы организации в 2026 году. По его словам, приоритеты председательства России в ОДКБ реализованы в полном объеме.

    Также сообщается, что страны организации продолжали наращивать внешнеполитическое взаимодействие по актуальным проблемам международной безопасности, уделяя особое внимание развитию связей с другими международными и региональными структурами.

    В среду под председательством Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники планируют подписать ряд документов, в том числе декларацию и разработанную по инициативе России антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

    Во вторник президент назвал безопасность и экономику ключевыми темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Ранее генсек ОДКБ заявил об успешном выполнении всех приоритетов председательства России в организации.

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