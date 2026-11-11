Суд в Будапеште арестовал брата Орбана по делу о незаконной миграции

Tекст: Валерия Городецкая

Арона Орбана и его деловых партнеров подозревают в помощи гражданам Вьетнама с оформлением шенгенских виз в венгерских посольствах за денежное вознаграждение. Следствие считает, что в 2024 году подозреваемые незаконно оказали такие услуги более чем сотне человек, пишет ТАСС.

Представитель Будапештского городского суда Герге Бозо сообщил, что один из сообщников также взят под стражу, еще один отправлен под домашний арест, а четвертый отпущен на свободу. «У суда нет сомнений в обоснованности подозрений в отношении всех фигурантов дела. По поводу трех подозреваемых, к которым были применены меры принуждения, суд пришел к выводу, что они могут скрыться и попытаться избежать правосудия. Суд также учел степень тяжести вменяемого преступления, возможный суровый приговор в случае доказательства вины, а также наличие у подозреваемых обширных международных связей», – сказал Бозо.

Фигуранты дела были задержаны 9 ноября, в Будапеште и области Пешт прошли обыски и выемки документов. Адвокат Арона Орбана Ева Эдит Шалкхаз отметила, что ее подзащитный дал показания, но вину не признал в связи с отсутствием доказательств, которые могли бы служить законным основанием для ареста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник венгерская оппозиционная партия «Фидес» признала Арона Орбана политическим заключенным.

В прошлом месяце родственники бывшего премьер-министра на фоне антикоррупционных расследований начали избавляться от венгерских активов.

В сентябре бывшего члена кабинета министров Венгрии Миклоша Шестака взяли под стражу по обвинению в получении взятки.