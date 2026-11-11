Иран выразил готовность стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

Галибаф: Иран может стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

Tекст: Вера Басилая

По словам Галибафа, Иран готов оказать содействие в урегулировании разногласий между сторонами, если они обратятся с такой просьбой, передает РИА «Новости».

«Мы готовы помочь Саудовской Аравии и движению «Ансар Алла» урегулировать разногласия между ними», – заявил Галибаф в интервью Al Jazeera.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты йеменских хуситов.

Во вторник движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco.

В тот же день возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты.