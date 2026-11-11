Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.