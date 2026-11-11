Электричка столкнулась с грузовиком в Москве

Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги

Tекст: Ольга Иванова

Часть кузова машины находилась в габарите пути, сообщает МЖД в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

После короткой остановки электропоезд продолжил движение и уже прибыл на конечную станцию. На график следования других составов ситуация не повлияла.

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