Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.
Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.
Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.
В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.
В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».