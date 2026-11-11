Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

«Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.