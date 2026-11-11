Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

Tекст: Ольга Иванова

Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.