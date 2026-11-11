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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

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    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    10 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    ЦБ объяснил продолжение работы карт Visa и Mastercard в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard, оставшиеся у россиян, продолжают функционировать внутри страны, поскольку технологически они приравнены к национальной карте «Мир», сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Мы достаточно быстро поняли, что технологически мы эти карты можем перевести, фактически приравнять их к карте «Мир», для того чтобы вся та информация, которая зашита в чипах, могла работать по правилам карты «Мир», – цитирует Бакину ТАСС.

    По ее словам, когда граждане используют остатки карт Visa или Mastercard, они фактически используют карту «Мир» с другой «шкуркой». Бакина пояснила, что Банку России и Национальной системе платежных карт (НСПК) потребовалось лишь изменить правила для использования иностранных карт как носителей для операций по российским стандартам.

    Она подчеркнула, что экстренно менять такие карты на новые не нужно, так как они продолжают работать в России. Банки заменяют их на отечественный пластик поэтапно, по мере износа или размагничивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию.

    Он отметил возможность исчезновения из оборота карт западных платежных систем по причине физического износа.

    В июле генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли карт «Мир» в России 85%.

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    11 ноября 2026, 06:04 • Новости дня
    Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

    ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о бесплатной передаче силовым ведомствам России технологии создания и применения дрона «Судного дня» для радиационной разведки.

    Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

    «Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

    Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

    По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

    Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

    Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.

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    10 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Глава Евросовета призвал Мерца не блокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Reuters: Кошта попросил Мерца не блокировать бюджет ЕС из-за помощи Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта попытался убедить канцлера Германии Фридриха Мерца не блокировать дискуссию по семилетнему бюджету объединения из-за вопросов финансирования Украины.

    Глава Евросовета в ответном письме пообещал рассмотреть обе проблемы на саммите сообщества в конце ноября, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. «Мы обсудим эту проблему на специальном заседании Евросовета 26–27 ноября, на повестке дня которого два пункта – многолетний бюджет ЕС и финансовые потребности Украины на 2027 год», – написал Кошта.

    Председатель Европейского совета отметил, что до этого Еврокомиссия представит новые предложения по поддержке Киева. Кошта фактически попросил Мерца не увязывать эти две темы, поскольку подобный шаг сделает задачу поиска компромисса по европейскому бюджету практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Во вторник канцлер Германии призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита сообщества.

    Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозы Берлина типичным шантажом.

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    10 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения

    Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.

    Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.

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    10 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Пентагон разрешил строительство постоянной базы США в Польше

    Минобороны Польши: Пентагон одобрил создание постоянной базы США в стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пентагон дал согласие на создание постоянной военной базы США в Польше, сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Пентагон дал зеленый свет постоянной базе США в Польше. Окончательное решение будет принято Белым домом. Это произойдет в начале декабря», – цитирует польского министра РИА «Новости».

    В настоящее время польский министр находится с визитом в Соединенных Штатах, где уже провел переговоры с американским министром обороны Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США для обсуждения размещения постоянной американской военной базы.

    На прошлой неделе бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предрек отказ Вашингтона от строительства объекта при победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    В прошлом месяце власти Польши намеревались инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы.

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    10 ноября 2026, 21:56 • Новости дня
    Над Россией за день уничтожили 52 дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Крыма, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

    В четверг силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над семью регионами России.

    В ночь на 5 ноября дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских дронов над страной.

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    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

    Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер ввел запрет на использование малых китайских беспилотников в казармах и на полигонах, а также ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

    Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

    Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

    Кроме того, бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

    Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.

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    11 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    Bild: Более 60% немецких женщин-военнослужащих заявили о домогательствах в армии

    Bild: Более 60% женщин в бундесвере столкнулись с домогательствами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 60% опрошенных военнослужащих женского пола в немецкой армии пожаловались на домогательства во время службы, свидетельствуют данные анонимного исследования Потсдамского центра военной истории и социальных наук, сообщает Bild.

    Как пишет газета Bild, в опросе приняли участие свыше 4 тыс. женщин, передает РИА «Новости».

    «Значительно более 60% из них сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам во время службы», – отмечается в публикации.

    Около 40% респондентов выслушивали непристойные комментарии. Еще 15% пожаловались на создание их изображений без согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. О рукоприкладстве рассказали более 8% опрошенных, а о сексуальном насилии заявили 2% женщин. Треть пострадавших решили умолчать о произошедшем.

    Всего анкеты разослали 25 тыс. действующих и бывших военнослужащих, однако ответили чуть более 17%. В среду министр обороны Германии Борис Писториус представит итоги исследования в профильном комитете Бундестага, после чего данные опубликуют официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в немецких вооруженных силах зафиксировали заметный рост числа правонарушений на сексуальной почве.

    В октябре хакерская группа «КиберБеркут» выявила массовые случаи сексуального насилия в отношении женщин-военнослужащих в ВСУ.

    В январе прокуратура Германии начала расследование десятков фактов насилия среди военнослужащих парашютно-десантного полка.

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