Системы ПВО Саудовской Аравии сбили три ракеты хуситов

Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. «ПВО перехватили и уничтожили три крылатые ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении региона Эр-Рияд», – заявил Турки аль-Малики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.
Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила выпущенные баллистическую и крылатую ракеты.
В воскресенье системы противовоздушной обороны перехватили две летевшие в направлении столицы королевства ракеты.