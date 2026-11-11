Член РДК получил 20 лет за подготовку теракта в прокуратуре Черкесска

Член РДК Каримов получил 20 лет за подготовку теракта в прокуратуре Черкесска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Каримов признан виновным в государственной измене, терроризме и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине назначен штраф в размере 250 тыс. рублей, сообщили в суде.

Следствие установило, что 8 мая 2024 года в башкирском Салавате осужденный вступил в переписку с участником РДК (запрещенная в России террористическая организация) и принес присягу этой организации. В конце июля он по заданию кураторов прибыл в Черкесск для подготовки теракта в здании органа государственной власти.

Мужчина снял жилье, приобрел телефон для конспиративной связи и провел разведку у здания городской прокуратуры. Он передал кураторам фото и видео с путями отхода и расположением камер наблюдения. После этого Каримов купил компоненты для взрывного устройства и изготовил взрывчатое вещество. Его задержали 2 августа по пути в Усть-Джегуту, где он планировал собрать бомбу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма после интервью с руководителем РДК.

В прошлом году краснодарский суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за попытку вступить в ряды РДК.

Летом прошлого года участника РДК заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за гибель троих российских военнослужащих в Белгородской области.