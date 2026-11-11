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    11 ноября 2026, 18:10 • Новости дня

    Суд отказал основателю детского центра во взыскании 7,5 млн рублей с Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отклонил иск основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании почти 7,5 млн рублей за оказанные услуги.

    Суд в Москве отказал в удовлетворении иска к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, передает РИА «Новости». Его подавал основатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Он требовал взыскать с экс-боксера почти 7,5 млн рублей.

    Как сообщила агентству адвокат Козьякова Ольга Карлова, защита спортсмена сослалась на истечение срока исковой давности, и суд с этим согласился. Представители Козьякова намерены обжаловать решение.

    Истец требовал взыскать с Цзю 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, 3,071 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 79,5 тыс. рублей судебных расходов. Козьяков заявлял, что с мая 2019 по август 2022 года оказывал услуги двум детям боксера, включая тьюторство и доставку стройматериалов для дома в Крыму.

    В ноябре 2025 года по инициативе Цзю было заведено уголовное дело на Козьякова из-за невозвращенного долга в 7 млн рублей. Защита Козьякова называет эти отношения гражданско-правовыми. В 2022 году Цзю отсудил у бизнесмена 13,4 млн рублей, а Козьяков добился выплаты 2,162 млн рублей за услуги центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе основатель детского центра «Катюша» Игорь Козьяков обратился в суд для взыскания с Цзю крупной суммы за образовательные и транспортные услуги.

    В июле Игорю Козьякову инкриминировали присвоение одолженных Константином Цзю 7 млн рублей.

    Ранее правоохранительные органы начали расследование предполагаемого мошенничества в отношении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу.

    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 16:24 • Новости дня
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    Конфликтовавшие дочери Федосеевой-Шукшиной взялись за руки на похоронах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга, находившиеся в многолетнем конфликте, взялись за руки на похоронах матери.

    Сестры проводили мать в последний путь, взявшись за руки и со слезами на глазах, передает РИА «Новости». Отпевание актрисы прошло в среду в храме Воскресения Словущего в Москве.

    Отношения Марии и Ольги оставались напряженными на протяжении многих лет. В 2024 году Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала о безуспешных попытках помирить дочерей. В 2025 году Мария публично говорила о судах с сестрой из-за наследия отца Василия Шукшина, а Ольга обвиняла старшую сестру в невнимании к матери.

    Незадолго до смерти актриса признавалась, что мечтала о примирении дочерей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

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    11 ноября 2026, 09:18 • Новости дня
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    Роспотребнадзор: В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) проводятся противоэпидемические мероприятия после регистрации случая кори у студента, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    Случай заболевания выявили 10 ноября, специалисты столичного управления Роспотребнадзора в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование, указало ведомство в Max.

    Вуз получил предписание ограничить очное посещение для студентов и преподавателей без сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также провести иммунизацию. Администрация перевела в дистанционный формат сотрудников и студентов факультета, которые привиты однократно или не имеют данных о вакцинации.

    Специалисты ведомства определили круг контактных лиц. В университете проводится разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МГУ начали экстренную вакцинацию против кори после выявления заболевания у студента.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.

    В мае студенты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ временно перешли на дистанционное обучение после выявления инфекционного заболевания у сотрудника.

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    11 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с охраной, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщила столичная прокуратура.

    Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.

    «В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити».

    Пьяный водитель после тарана дверей отеля исполнил традиционный кавказский танец.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    10 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Токаев прибыл в Москву на заседание Совета ОДКБ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

    В пресс-службе добавили, что по прибытии президента встретили официальные лица правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности организации.

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    10 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Президент Таджикистана прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава республики прилетел в Москву во вторник, сообщается на сайте пресс-службы президента Таджикистана. «Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан встретили высокопоставленные представители Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву для участия в заседании.

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    10 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники предложили комику Нурлану Сабурову, которому ограничили въезд в Россию на 50 лет, вернуться в страну за 100 млн рублей, пишут СМИ.

    Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.

    В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.

    В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.

    В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.

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    10 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в последнее время переживает непростой период и часто испытывает чувство грусти.

    Исполнительница рассказала о своем душевном состоянии во время презентации нового клипа певицы Елены Север, передает РИА «Новости». По словам народной артистки России, в последнее время она стала очень часто грустить.

    «Такое время переживаю сейчас, столько грусти», – сказала Долина.

    При этом певица отметила, что после просмотра новой видеоработы своей коллеги ее собственное настроение заметно улучшилось.

    До этого артистка обращала внимание на большое количество негатива в свой адрес. Из-за этого у нее даже возникло стойкое ощущение, будто недоброжелатели наслали на нее порчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка запланировала взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» для передачи средств на нужды спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце юристы певицы начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с ее участием на предмет оскорблений.

    В сентябре Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандальной истории с продажей своей квартиры.

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    11 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    В Москве прошла церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В храме Воскресения Словущего в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, почтить ее память пришли десятки людей, близкие и коллеги.

    На церемонии присутствовали родные и друзья артистки, передает ТАСС. «Это огромная утрата и это не какие-то дежурные слова. Это действительно утрата эпохи не только кинематографической, но и жизненной», – заявил друг семьи Айдар Метшин.

    Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вспомнила свой последний разговор с Федосеевой-Шукшиной, передав ее наказ: «Любите друг друга. Самое главное – прощайте». Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что страна потеряла большого артиста.

    На прощании также присутствовал коллектив группы «На-На», рассказавший о поддержке актрисы на концертах. Актер Александр Цуркан отметил ее доброе отношение к людям и трепетное внимание к наследию Василия Шукшина.

    Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, брат артистки, а также жители Петербурга и Алтайского края. Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стала известна дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    В субботу сообщалось о решении похоронить артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

    Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

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    10 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщила Росавиация.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Эти меры приняли для безопасности полетов.

    Актуальный статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.

    В воскресенье Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

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    11 ноября 2026, 07:46 • Новости дня
    Курьер мошенников задержан в Подмосковье за хищение 4 млн рублей у пенсионера

    МВД: В Подмосковье задержали курьера мошенников за хищение 4 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном Егорьевске полицейские задержали посыльного телефонных мошенников, который забрал у 72-летнего местного жителя 4 млн рублей под предлогом защиты сбережений, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и попросил продиктовать код из SMS. Вскоре ему перезвонила лжесотрудница Роскомнадзора, заявившая, что на имя пенсионера выписана доверенность на причастную к терроризму гражданку, и пригрозила проверками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    На протяжении двух недель злоумышленники оказывали на мужчину психологическое давление, требуя передать все сбережения. В результате пенсионер отдал посыльным около 4 млн рублей. Осознав обман лишь через несколько дней, потерпевший обратился в полицию.

    Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый, выполнявший роль курьера, был задержан. «Ему заявитель ранее передал более миллиона рублей», – сообщила Петрова. Правоохранители продолжают поиски соучастников преступной схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожилая москвичка из-за угроз уголовным преследованием со стороны телефонных мошенников лишилась 34,5 млн рублей.

    Также полиция задержала курьера за хищение 7,1 млн рублей у пожилой жительницы столицы под предлогом декларирования сбережений.

    Московская пенсионерка из-за страха перед вымышленным обыском передала аферистам более 6 млн рублей.

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    11 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    Жизненно важные органы синхронистки Шурочкиной не пострадали при пожаре

    Синхронистка Шурочкина избежала ожогов дыхательных путей при пожаре в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина избежала повреждений дыхательных путей и внутренних органов в результате возгорания в своей московской квартире.

    Спортсменка не получила серьезных осложнений для здоровья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газом. Все жизненно важные органы остались целы, каких-либо патологий также не выявлено. Жизни спортсменки сейчас ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

    В настоящее время Мария Шурочкина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского со стабильными показателями и ожогами второй и третьей степени. Ранее ее сестра, певица Нюша (Анна Шурочкина), уточняла отсутствие повреждений лица и головы у синхронистки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина осталась в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    В понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии сестры.

    Олимпийская чемпионка получила сильные ожоги при пожаре в столице.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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