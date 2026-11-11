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    11 ноября 2026, 17:29 • Новости дня

    Путин заявил об активизации партнерства стран ОДКБ в сфере биобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партнерство государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере поддержания биологической безопасности заметно активизировалось, отметил президент России Владимир Путин.

    «Заметно активизировалось партнерство государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности и противодействия распространению опасных инфекций. На эту тему выступит Анна Юрьевна Попова, председатель координационного совета ОДКБ по биобезопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в среду в Кремле под председательством российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Позднее глава государства назвал продуктивным прошедший обмен мнениями лидеров стран объединения.

    Во вторник Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил о посвящении предстоящего заседания вопросам безопасности.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    11 ноября 2026, 00:38 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ново-Огареве завершились, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии.

    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Лукашенко на встрече с президентом России поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач. Президент Белоруссии также заявил об отсутствии разногласий между двумя странами.

    Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых встать на защиту белорусской территории.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    11 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    В Москву на встречу прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию объединения до 2030 года. Лидеры планируют обсудить меры совершенствования системы коллективной безопасности, развитие авиационных сил ОДКБ, улучшение организации ПВО и актуальные региональные проблемы.

    Кроме того, на повестке стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, по которой страну могут лишить права голоса и возможности выдвижения граждан на квотные должности из-за неуплаты членских взносов в течение двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидаемой реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник президент Владимир Путин назвал вопросы безопасности главными темами заседания совета объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран организации обсудить лишение Еревана права голоса из-за долгов.

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    11 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко на встрече затрагивали тему переговоров в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огареве затрагивали тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, тема переговоров так или иначе затрагивалась в беседе с Лукашенко», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным захотел проконсультироваться по двум-трем вопросам.

    В тот же день Песков отказался раскрывать детали проходящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Песков также рассказал о принятии решения о формате доклада Путину в зависимости от хода этих переговоров.

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    10 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Российский лидер подчеркнул, что предстоящее обсуждение охватит самые разные сферы взаимодействия, передает РИА «Новости». «Завтра у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений – и экономика, и другие вопросы гуманитарного характера», – сказал Путин.

    Он добавил, что на заседании речь пойдет о безопасности «в широком смысле этого слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    В пресс-службе президента России сообщили о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    10 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии

    Путин: Российско-белорусский товарооборот можно назвать удивительным по объему

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошими темпами, а объемы двустороннего товарооборота можно назвать удивительными.

    Путин отметил хорошие темпы развития экономического партнерства Москвы и Минска, передает РИА «Новости». «Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь», – сказал глава российского государства.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Напомним, во вторник президент России пригласил белорусского коллегу в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко в резиденцию в Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Путин пригласил Лукашенко в Ново-Огарево накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое запланировано на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи президент России поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации гуманитарных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи президентов России и Белоруссии.

    Глава Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    В августе лидеры двух стран также встречались в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 23:51 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу
    Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу, сообщается в соответствующем указе.

    Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Гинцбургу Александру Леонидовичу», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин направил поздравительную телеграмму Гинцбургу в связи с 75-летием ученого.

    В прошлом месяце Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    10 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин.

    Путин после неформальной встречи с Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин, передает ТАСС. «Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», – обратился российский президент к белорусскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский лидер пригласил Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за содействие Минска в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении и назвал темами предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы безопасности с учетом экономических и гуманитарных аспектов.

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    10 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения

    Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.

    Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.

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    10 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по «двум-трем вопросам»

    Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по двум-трем вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии разногласий между двумя странами перед Новым годом и захотел проконсультироваться с российским лидером по двум-трем вопросам.

    «Есть два-три вопроса, по которым я бы хотел у вас проконсультироваться. Это даже не вопросы, которые надо решать, они решены. Проконсультироваться на будущее, ну и посоветоваться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    По его словам, сейчас удалось решить все проблемные узлы.

    «У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом… Это говорит о хорошей динамике», – отметил президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин.

    Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Владимир Путин назвал удивительными объемы двустороннего товарооборота.

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    11 ноября 2026, 04:52 • Новости дня
    Премьер Норвегии Стере не исключил нового телефонного разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не исключил проведения нового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов, и не исключаю, что у нас будет новый разговор», – приводит слова Стере «Интерфакс» со ссылкой на NRK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Стере призвал европейские страны признать отсутствие международной изоляции России.

    Сообщалось об обострении разногласий среди европейских стран после телефонного разговора Стубба и Стере с Путиным.

    Стере назвал невозможным завершение конфликта на Украине без переговоров Европы с Россией.

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