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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня

    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    11 ноября 2026, 09:18 • Новости дня
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    Роспотребнадзор: В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) проводятся противоэпидемические мероприятия после регистрации случая кори у студента, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    Случай заболевания выявили 10 ноября, специалисты столичного управления Роспотребнадзора в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование, указало ведомство в Max.

    Вуз получил предписание ограничить очное посещение для студентов и преподавателей без сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также провести иммунизацию. Администрация перевела в дистанционный формат сотрудников и студентов факультета, которые привиты однократно или не имеют данных о вакцинации.

    Специалисты ведомства определили круг контактных лиц. В университете проводится разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МГУ начали экстренную вакцинацию против кори после выявления заболевания у студента.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.

    В мае студенты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ временно перешли на дистанционное обучение после выявления инфекционного заболевания у сотрудника.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
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    11 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с охраной, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщила столичная прокуратура.

    Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.

    «В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити».

    Пьяный водитель после тарана дверей отеля исполнил традиционный кавказский танец.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    10 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Токаев прибыл в Москву на заседание Совета ОДКБ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

    В пресс-службе добавили, что по прибытии президента встретили официальные лица правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности организации.

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    10 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Президент Таджикистана прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава республики прилетел в Москву во вторник, сообщается на сайте пресс-службы президента Таджикистана. «Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан встретили высокопоставленные представители Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву для участия в заседании.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    11 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    В Москве прошла церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В храме Воскресения Словущего в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, почтить ее память пришли десятки людей, близкие и коллеги.

    На церемонии присутствовали родные и друзья артистки, передает ТАСС. «Это огромная утрата и это не какие-то дежурные слова. Это действительно утрата эпохи не только кинематографической, но и жизненной», – заявил друг семьи Айдар Метшин.

    Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вспомнила свой последний разговор с Федосеевой-Шукшиной, передав ее наказ: «Любите друг друга. Самое главное – прощайте». Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что страна потеряла большого артиста.

    На прощании также присутствовал коллектив группы «На-На», рассказавший о поддержке актрисы на концертах. Актер Александр Цуркан отметил ее доброе отношение к людям и трепетное внимание к наследию Василия Шукшина.

    Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, брат артистки, а также жители Петербурга и Алтайского края. Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стала известна дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    В субботу сообщалось о решении похоронить артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

    Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

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    10 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщила Росавиация.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Эти меры приняли для безопасности полетов.

    Актуальный статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.

    В воскресенье Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

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    11 ноября 2026, 04:09 • Новости дня
    Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в Хабаровском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Дети попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в Хабаровском крае, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.

    «Дети получили лёгкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу», – сообщило ведомство в «Максе».

    На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор района имени Лазо Никита Кобзарь.

    Надзорное ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и соблюдения требований пожарной безопасности местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду главк МЧС по Хабаровскому краю сообщил о госпитализации шестерых детей после пожара в жилом доме в селе Новостройка.

    Дети были оставлены дома без присмотра.

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    11 ноября 2026, 03:34 • Новости дня
    После пожара в Хабаровском крае в медучреждения доставлены шестеро детей

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара в жилом доме в селе Новостройка в медицинские учреждения доставлены шестеро детей, оставленные без присмотра, сообщил главк МЧС по Хабаровскому краю.

    Возгорание произошло ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Советской улице, сообщает ведомство в «Максе».

    В момент происшествия в помещении находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, матери дома не было. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

    Площадь горения мебели и домашних вещей составила 10 кв. м. На ликвидацию огня потребовалось менее часа, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

    Органы дознания Государственного пожарного надзора начали проверку для установления обстоятельств случившегося. По предварительной информации, в квартире отсутствовал пожарный извещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, от отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека.

    В результате пожара в поселке городского типа Акимовка Запорожской области погибли два человека.

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.

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    11 ноября 2026, 07:46 • Новости дня
    Курьер мошенников задержан в Подмосковье за хищение 4 млн рублей у пенсионера

    МВД: В Подмосковье задержали курьера мошенников за хищение 4 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном Егорьевске полицейские задержали посыльного телефонных мошенников, который забрал у 72-летнего местного жителя 4 млн рублей под предлогом защиты сбережений, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и попросил продиктовать код из SMS. Вскоре ему перезвонила лжесотрудница Роскомнадзора, заявившая, что на имя пенсионера выписана доверенность на причастную к терроризму гражданку, и пригрозила проверками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    На протяжении двух недель злоумышленники оказывали на мужчину психологическое давление, требуя передать все сбережения. В результате пенсионер отдал посыльным около 4 млн рублей. Осознав обман лишь через несколько дней, потерпевший обратился в полицию.

    Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый, выполнявший роль курьера, был задержан. «Ему заявитель ранее передал более миллиона рублей», – сообщила Петрова. Правоохранители продолжают поиски соучастников преступной схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожилая москвичка из-за угроз уголовным преследованием со стороны телефонных мошенников лишилась 34,5 млн рублей.

    Также полиция задержала курьера за хищение 7,1 млн рублей у пожилой жительницы столицы под предлогом декларирования сбережений.

    Московская пенсионерка из-за страха перед вымышленным обыском передала аферистам более 6 млн рублей.

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    11 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    Жизненно важные органы синхронистки Шурочкиной не пострадали при пожаре

    Синхронистка Шурочкина избежала ожогов дыхательных путей при пожаре в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина избежала повреждений дыхательных путей и внутренних органов в результате возгорания в своей московской квартире.

    Спортсменка не получила серьезных осложнений для здоровья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газом. Все жизненно важные органы остались целы, каких-либо патологий также не выявлено. Жизни спортсменки сейчас ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

    В настоящее время Мария Шурочкина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского со стабильными показателями и ожогами второй и третьей степени. Ранее ее сестра, певица Нюша (Анна Шурочкина), уточняла отсутствие повреждений лица и головы у синхронистки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина осталась в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    В понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии сестры.

    Олимпийская чемпионка получила сильные ожоги при пожаре в столице.

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    11 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Власти Краснодара рекомендовали оставить детей дома из-за угрозы беспилотников

    Власти Краснодара рекомендовали не отпускать детей в школы из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Краснодара рекомендовала родителям оставить детей дома и не приводить их в школы и детские сады из-за сохраняющейся угрозы атаки беспилотников.

    Администрация Краснодара призвала жителей города не отпускать детей в школы и детские сады в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Уважаемые родители. В связи с сохранением угрозы применения БПЛА на территории Краснодара рекомендуется оставить детей дома в безопасном месте, не отпускать в школу и не приводить в детский сад. Если родители направили ребенка в школу или привели в детский сад, то педагоги встретят его и сопроводят в безопасное место», – сообщили в администрации города.

    Власти уточнили, что учебные занятия не будут проводиться вплоть до полной отмены угрозы беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в школах и детских садах Краснодара ввели дополнительные меры безопасности из-за угрозы атаки беспилотников.

    Также глава Анапы Светлана Маслова призвала родителей не отправлять детей в учебные заведения.

    Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города с призывом не отпускать школьников на занятия из-за опасности атаки БПЛА.

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    11 ноября 2026, 07:49 • Новости дня
    При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали шесть человек

    В результате пожара в жилом доме в Уфе пострадали шесть человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Блюхера в Уфе пострадали шесть человек, среди которых четверо детей.

    Возгорание произошло в жилом здании номер 19, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии.

    Прибывшие на место происшествия звенья газодымозащитной службы спасли из горящего здания 18 человек, в том числе четверых детей. Для их безопасной эвакуации применялись специальные спасательные устройства.

    До приезда пожарных расчетов многоквартирный дом самостоятельно покинули 50 жильцов, среди которых было десять несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы завели уголовное дело после пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе.

    При ликвидации открытого горения на крыше другого пятиэтажного жилого дома в городе пострадали два человека.

    Также сотрудники экстренных служб спасли 16 жильцов многоквартирного дома в столице Башкирии.

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