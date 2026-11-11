  • Новость часаУчастники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайская торговля все больше зависит от России
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года
    11 ноября 2026, 17:00 • Новости дня

    Премьера притчи «Хоровод» прошла в Национальном центре «Россия»

    Премьера притчи «Хоровод» прошла в Национальном центре «Россия»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пространстве Национального центра «Россия» прошел первый показ премьерного цикла музыкально-хореографической притчи «Хоровод. Энергия единства», в котором приняли участие более 600 артистов из разных регионов страны.

    Событие стало кульминацией культурных мероприятий Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте НЦ «Россия». Художественная концепция постановки отражает жизненную силу страны и духовные скрепы народа через символ хоровода, в котором сочетаются национальные танцевальные традиции и современная хореография.

    «Уникальность хоровода как символа единства в том, что все народы в нем едины и дружны, все поддерживают друг друга, и такой народ не победить», – заявил заслуженный артист России Владимир Моисеев.

    Солистка группы «Унесенные ветром» Татьяна Морозова назвала шоу необыкновенным зрелищем, подарившим зрителям ощущение путешествия по всей стране. В свою очередь торговый атташе посольства Турции в Москве Джансу Танрыверди призналась, что это лучшая постановка из всех, которые она видела в России.

    Программа объединила творческие коллективы из Бурятии, ДНР, Карелии, Костромской области, Якутии и регионов Северного Кавказа. На сцену вышли чемпион мира по битбоксу Вахтанг, солистка ансамбля «Исламей» Саният Тлукашаова, появившаяся верхом на коне, а также приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов. Финальным аккордом стал масштабный танец-перепляс, перешедший в общий хоровод с участием зрителей.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Он назвал целью Года единства народов укрепление объединяющих ценностей.

    Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

    Комментарии (14)
    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

    Комментарии (30)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине

    Захарова оценила слова омбудсмена Украины о русском языке фразой из «Мимино»

    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала слова украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской о неприязни к русскому языку, процитировав советский фильм «Мимино».

    Захарова прокомментировала слова Ивановской, которая заявила, что русский язык является «психологической угрозой» и портит ей настроение, передает РИА «Новости».

    «Напоминает известную фразу из фильма «Мимино», когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую и русский язык», – сказала дипломат.

    Она с иронией добавила, что подобные высказывания украинских чиновников могут быть связаны с осенним обострением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мария Захарова сравнила со сказкой «Алиса в стране чудес» штраф, наложенный на главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичное общение на русском языке.

    В октябре официальный представитель МИД назвала показушным и вызывающим жалость отказ украинцев от русского языка за рубежом и охарактеризовала как расчеловечивание слова Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

    Комментарии (11)
    11 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности с украинской стороной о проведении нового масштабного обмена пленными.

    «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – цитирует Мединского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник сообщил о соглашении по обмену пленными как об одном из результатов встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Делегация России не проводила контактов с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины во второй день заняли полтора часа.

    Комментарии (11)
    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2026, 07:34 • Новости дня
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби решили продлить в 11:00

    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени.

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что по местному времени встреча начнется в 12:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преждевременными оценки хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения встречи.

     Участники консультаций о континентальной безопасности завершили первый день работы.

    Комментарии (1)
    10 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17

    Tекст: Вера Басилая

    Мексика приобретает десять российских вертолетов Ми-17 для нужд военно-морского флота, сообщил министр ВМС страны адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес.

    «Мы закупаем различные воздушные суда, в частности палубные вертолеты для кораблей, а также десять Ми-17 для перевозки войск», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Президент Клаудия Шейнбаум пояснила, что закупки авиационной техники для министерств обороны и военно-морского флота связаны с задачами обеспечения безопасности, а также с ликвидацией последствий стихийных бедствий в рамках государственных программ гражданской защиты.

    Министр национальной обороны генерал Рикардо Тревилья Трехо сообщил, что ведомство также приобретает 11 американских вертолетов Black Hawk UH-60 и два самолета Super Hercules. По его словам, техника будет использоваться для поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, а также для перевозки военнослужащих и санитарной эвакуации. Ожидается, что эти воздушные суда прибудут в Мексику в 2028–2029 годах.

    Шейнбаум напомнила, что после сильных дождей в пяти штатах страны год назад мексиканским властям пришлось организовать масштабную воздушную операцию для доставки продовольствия и оказания помощи населению. Тогда вертолеты пришлось перебрасывать в пострадавшие районы из других частей страны, что показало необходимость расширения авиационного парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия предложила ЮАР поставки вертолетов Ми-17 и оборудования.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил прибытие в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одним из результатов трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби станет соглашение об обмене пленными, сообщил источник.

    Соглашение об обмене военнопленными между Москвой и Киевом станет одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби, пишет ТАСС.

    По словам источника, это ожидаемый итог дискуссий. При этом он призвал дождаться завершения текущего раунда переговоров, прежде чем говорить о других значимых решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переговоров в Абу-Даби.

    Представитель Кремля заявил об отсутствии контактов российской делегации с европейцами.

    В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонней встречи.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата

    МИД ответил на высылку дипломата из Молдавии зеркальной мерой

    МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство иностранных дел России объявило неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

    В МИД был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника молдавского посольства неприемлемым, сообщило ведомство на своем сайте.

    Эта мера стала ответом на решение молдавских властей от 23 октября объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило якобы обнаружение на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата со взрывчатым веществом.

    В министерстве подчеркнули отсутствие доказательств российского происхождения дрона. В Москве назвали решение Кишинева надуманным и недружественным шагом, истинная цель которого заключается в дальнейшем разрушении двусторонних отношений и создании препятствий для работы российской дипломатической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

    В начале прошлого месяца председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о возвращении посла республики Лилиана Дария к исполнению обязанностей в Москве.

    В октябре послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 17:11 • Новости дня
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По итогам трехсторонних переговоров Москва и Киев стали ближе к мирному урегулированию конфликта, сообщил Мединский в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову.

    «Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», – заявил помощник главы государства, отвечая на вопрос о приближении стран к заключению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский допустил присоединение представителей европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    Глава российской делегации выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна

    Минсельхоз: Российские аграрии собрали 140 млн тонн зерна

    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские аграрии собрали порядка 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей, сообщили в Минсельхозе.

    «Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано примерно 140 млн тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 млн тонн пшеницы», – говорится в сообщении ведомства в Мах.

    По итогам года в России ожидается около 140 млн тонн зерна в чистом весе, добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об увеличении экспорта зерна из России с начала 2026 года на 18% в физическом выражении.

    На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства России отчиталось о сборе отечественными аграриями более 35,4 млн тонн масличных культур с 93% посевных площадей.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Российская делегация решила сделать заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует выступить с заявлением для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби днем в среду, 11 ноября, сообщил источник.

    «Российская делегация сегодня днем сделает заявление для прессы», – заявил собеседник ТАСС.

    В столице ОАЭ ожидается начало второго дня переговоров России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости объяснения европейцами цели прилета в Абу-Даби.

    Во вторник российская делегация запланировала пресс-конференцию на среду.

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов во вторник начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Генсек ОДКБ: Вопрос исключения Армении из организации не поднимался на саммите
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье