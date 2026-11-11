МИД поблагодарил поддержавшие резолюцию ООН против нацизма страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Российская сторона выражает искреннюю признательность всем тем, кто, несмотря на оказанное на них давление, проявил твердость и принципиальность, подтвердив недопустимость ревизии итогов Второй мировой войны и незыблемость Устава ООН и Приговора Нюрнбергского трибунала», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Документ был принят во вторник на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. За резолюцию проголосовали 117 государств, против выступили 53 делегации, еще девять стран воздержались. Соавторами инициативы стали 45 стран.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает позиция бывших членов «Оси» – Германии, Италии и Японии. Их голосование против резолюции свидетельствует о забвении трагических уроков истории и ставит под сомнение декларируемые ими гуманистические ценности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект документа о борьбе с героизацией нацизма.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил о хорошей тенденции в итогах голосования по российской резолюции.

Напомним, что резолюцию против героизации нацизма принимают ежегодно с 2005 года. Она осуждает пропаганду нацизма и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а также призывает к ликвидации всех форм расовой дискриминации.