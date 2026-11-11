  • Новость часаУчастники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайская торговля все больше зависит от России
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года
    11 ноября 2026, 16:55 • Новости дня

    Сбербанк начал разработку нейросети для школ

    Греф: Сбербанк и Минпросвещения приступили к созданию нейросети для школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    По его словам, Сбербанк совместно с Министерством просвещения создает первую суверенную нейросеть для образовательных учреждений, пишет ТАСС. «Совместно с Министерством просвещения создаем специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников», – заявил Греф на открытом уроке в Москве.

    Он отметил, что банк также участвует в разработке нового курса по искусственному интеллекту. Задача проекта заключается в помощи детям в освоении современных технологий для получения новых знаний, добавил руководитель Сбербанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство науки и высшего образования России сообщило об изучении вопроса использования нейросетей в вузах.

    В четверг президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлую среду Герман Греф подготовил доклад о внедрении умных систем в работу с обращениями граждан.

    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    @ Jaque Silva/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг цифровой и ИИ-конкурентоспособности 70 стран мира, в котором США поднялись с четвертой позиции на первую, а Южная Корея заняла десятое место.

    Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг цифровой и искусственного интеллекта (ИИ) конкурентоспособности, который теперь охватывает 70 экономик мира против 69 годом ранее. Первое место впервые заняли Соединенные Штаты, поднявшиеся с четвертой позиции благодаря лидерству в разработке искусственного интеллекта и масштабированию вычислительной инфраструктуры, сообщает IMD.

    Южная Корея поднялась на восемь позиций и вошла в мировую десятку, заняв десятое место. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что страна заняла первое место в мире по доле расходов на научные исследования и разработки в ВВП, третье место по технологической инфраструктуре и восьмое место в индексе адаптации ИИ.

    Второе место в рейтинге и статус лидера Азиатско-Тихоокеанского региона сохранил Сингапур. Канада, возглавлявшая список годом ранее, опустилась на пятую строчку, а Китай вошел в первую семерку, заняв седьмое место. Япония расположилась на 19-й позиции, а Таиланд занял 43-е место среди 70 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Китай договорились создать канал связи для предупреждения об инцидентах с искусственным интеллектом. Во вторник корпорация Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров искусственного интеллекта в США. В начале месяца индекс Nikkei упал из-за опасений инвесторов по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта после промежуточных выборов в США.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским вузам

    МФТИ и ИТМО получили предостережения от Рособрнадзора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам, включая МФТИ и ИТМО.

    Ведомство предложило учебным заведениям принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, сообщается в канале Рособрнадзора в Max.

    В число вузов, получивших предостережения, вошли Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский физико-технический институт, Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

    Соответствующая информация уже внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Балтийской академии туризма и предпринимательства и еще трем высшим учебным заведениям.

    Рособрнадзор выявил риски нарушения обязательных требований в Астраханском государственном медицинском университете.

    В сентябре четыре российских вуза получили официальные предупреждения за различные нарушения образовательных стандартов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о наделении Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) статусом научно-методического центра в сфере государственной и муниципальной службы.

    Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте обеспечит подготовку кадров, оценку профессионального уровня служащих и их ротацию.

    Согласно документу, академия займется разработкой образовательных программ для чиновников и проведением фундаментальных исследований в интересах администрации президента и других госорганов. РАНХиГС также получила полномочия по созданию методов личностно-профессиональной диагностики претендентов на государственные должности.

    Указ закрепляет за академией право утверждать собственные образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также обрабатывать сведения о лицах в кадровых резервах. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с документом в течение трех месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин распорядился создать в регионах университетские центры подготовки научных кадров.

    В июле глава государства поручил официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан.

    В июне Путин сообщил о появлении в российских высших учебных заведениях образовательного модуля по изучению русского языка как государственного.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

    Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Шестнадцать государств Европейского союза пропустили крайний срок назначения национальных ведомств для контроля за исполнением закона об искусственном интеллекте.

    Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

    Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

    Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

    Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

    В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 08:06 • Новости дня
    Вдовиченков предсказал замену киноактеров искусственным интеллектом

    Актер Вдовиченков: Искусственный интеллект со временем заменит актеров в кино

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственный интеллект со временем может практически полностью заменить актеров в кинематографе, но живого человека на театральной сцене не заменит ничто, заявил актер Владимир Вдовиченков.

    «Я студентов пугаю! Говорю: через 10 лет мы будем не нужны в кино. Вместо нас все будет рисовать компьютер. Это дешево, быстро, удобно. Но какие бы совершенные технологии ни появились, живого человека на сцене ничто не заменит. Даже робот будет запрограммирован другим человеком, с его идеями и мыслями. Для кинематографа ИИ – огромное подспорье, а для актеров – большая опасность», – заявил Вдовиченков ТАСС.

    Артист добавил, что кино в будущем будет практически полностью создаваться на компьютере, включая самих актеров, и повезет тем, кто успел «заработать себе лицо».

    Актер привел пример из жизни, свидетельствующий о появлении подобной практики в индустрии. По его словам, одной популярной актрисе предложили не приезжать на съемки рекламы, а просто подписать разрешение на использование ее образа, который планировали «нарисовать» на компьютере, однако она отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о способности ИИ обманывать операторов.

    В сентябре народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков рассказал о потере искусством всякого смысла в случае замены человека искусственным интеллектом.

    В августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил возможность нейросетей вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Минпросвещения расширило список льготников при приеме в российские школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения выпустило приказ о предоставлении права на внеочередное зачисление в школы детям сотрудников полиции и ряда ведомств, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

    Согласно документу, места во внеочередном порядке будут предоставляться детям сотрудников МВД и некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных на СВО, при отражении вооруженного вторжения в Россию или провокаций на границе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные образовательные учреждения получат дети Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также дети умерших или погибших обладателей данных званий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Владимир Шаповалов назвал поддержку семей участников спецоперации на Украине вопросом личной ответственности для президента Владимира Путина.

    В мае указ главы государства закрепил права рожденных после смерти участников спецоперации детей.

    В апреле в России начали действовать законы о квотах для вдов бойцов на обучение в вузах.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:17 • Новости дня
    Nvidia решила создать с южнокорейскими компаниями новую вычислительную систему

    Yonhap: Nvidia и SKT создадут гибридную вычислительную систему для ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Nvidia, южнокорейский оператор SK Telecom и стартап Rebellions договорились объединить усилия для разработки гибридной вычислительной системы искусственного интеллекта.

    Компании подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает интеграцию графических процессоров Nvidia с нейронными процессорами стартапа Rebellions. Новая архитектура будет применяться при создании центров обработки данных SK Telecom, передает Yonhap.

    Партнерство будет опираться на программу NVLink Fusion от американского производителя микрочипов. Она позволяет сторонним разработчикам напрямую интегрировать собственные процессоры искусственного интеллекта в инфраструктуру Nvidia.

    В министерстве науки Южной Кореи отметили, что соглашение поможет расширить сферу применения передовых национальных полупроводников и даст местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке. Ведомство пообещало поддержать разработчиков для развития южнокорейской экосистемы чипов.

    Американские спецслужбы заподозрили главу компании Nvidia Дженсена Хуанга в контактах с предполагаемой китайской шпионкой.

    Правительство Германии договорилось с компанией Nvidia о партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения профильной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня
    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало появление единых учебников по физике в 2027 году

    Минпросвещения: Единые учебники по физике появятся в школах весной 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Единые учебники по физике начнут закупать для российских школ в марте–апреле 2027 года, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

    Новые единые учебники по физике начнут закупать для образовательных учреждений в марте или апреле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Они сейчас в разной степени готовности, какие-то учебники на экспертизе, какие-то учебники уже находятся в апробации, но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников», – сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова на симпозиуме «Большая наука в школе».

    Замглавы ведомства добавила, что пособия базового уровня по физике, математике, химии и биологии готовят представители Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подготовка государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников подошла к финальной стадии.

    В прошлом месяце Минпросвещения запланировало разработать единые учебники по всем предметам школьной программы.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о начале тестирования новых единых пособий по точным и естественным наукам в некоторых школах.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ

    Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.

    Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.

    Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.

    В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.

    Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    Депутат Тарбаев призвал маркировать дописанные нейросетями тексты классиков

    Депутат Тарбаев предложил маркировать дописанные ИИ тексты классиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тексты классиков, которые были дописаны нейросетями, необходимо маркировать для того, чтобы читатель мог отличить авторское произведение от сгенерированного, заявил член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев.

    «Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее нейросеть «Сбера» GigaChat совместно со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановили второй том «Мертвых душ». Для создания сюжетной линии и образов героев алгоритм обучался у историков, литераторов и биографов.

    Тарбаев назвал этот эксперимент технически показательным кейсом. По его словам, искусственный интеллект уже может работать с большими массивами текстов аккуратно и осмысленно.

    Однако парламентарий подчеркнул важность культурной стороны вопроса. «Для старшего поколения классика – это не «незавершенный проект», который нужно «дописать», а живое наследие, у которого есть автор, эпоха и собственный голос», – пояснил он, добавив, что не следует уравнивать «продолжение ИИ» с текстом автора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил маркировать созданные с помощью ИИ произведения, сравнив их с генно-модифицированными продуктами.

    Тогда нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том «Мертвых душ».

    Также Госдума приняла закон о маркировке сгенерированного контента.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Генсек ОДКБ: Вопрос исключения Армении из организации не поднимался на саммите
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье