«Единая Россия» создает условия для поступления ветеранов СВО на муниципальную службу

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из авторов инициативы выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщается в канале «Единой России» в Max. Документ позволит бойцам поступать на ведущие должности и получать дополнительные социальные гарантии.

«Многие ребята, возвращаясь со специальной военной операции, уже продолжили свою службу на благо нашей Родины, в том числе и на муниципальном уровне. Президент Владимир Путин не раз отмечал важность и значимость муниципального уровня. Это одно из самых значимых направлений, потому что там находишься ближе всего к людям и видишь их проблемы. Я был главой муниципального образования и знаю это не понаслышке», – отметил член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Нурсултан Муссагалеев.

По его словам, нововведение создаст дополнительные возможности для выпускников третьего потока программы «Время героев», запущенной по предложению главы государства для военных без высшего образования.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин пояснил, что ветераны смогут претендовать на высшие и главные должности с требованиями к стажу от двух лет. Кроме того, стаж обеспечит надбавку к окладу, дополнительный отпуск и пенсию за выслугу лет.

Член комитета Госдумы по делам национальностей Энвер Набиев добавил, что сейчас время службы по контракту учитывается в общем трудовом стаже и стаже государственной гражданской службы, но не в муниципальном. Принятый закон справедливо закрывает этот пробел, подчеркнул депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Александр Асафов назвал решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования ответом на запрос с передовой.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил о вдохновении участников спецоперации на работу на гражданской службе после слов президента Владимира Путина.

В прошлый четверг глава государства поручил правительству разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.