  • Новость часаУчастники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
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    11 ноября 2026, 16:33 • Новости дня

    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay осужден в Москве

    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay получил четыре года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил создателя KiberPay Артема Тунина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот средств платежей.

    Суд в Москве признал создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина, а также Руслана Пиунова и Юрия Судибора виновными в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Занимавшийся оборотом наличных и их учетом Пиунов получил три года колонии, а выполнявший роль инкассатора Судибор – два с половиной года условно, сообщает РИА «Новости».

    Установлено, что с июня 2018 по апрель 2024 года осужденные использовали программу KiberPay для переводов денег через банковские карты подставных физических лиц. Система обслуживала нелегальные онлайн-казино, форекс-дилеров и брокерские компании без регистрации в реестре операторов платежных систем Банка России.

    Клиенты выбирали сумму и банк на сайте, после чего переводили средства на указанный номер карты, а организаторы снимали наличные в банкоматах. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и 3120 банковских карт, а суд постановил конфисковать криптовалюту, деньги и автомобиль Infiniti QX60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд во Франции приговорил выходца с Украины к пяти годам лишения свободы за незаконный вывод цифровых токенов.

    В прошлом месяце суд в Новосибирске приговорил местного жителя к ограничению свободы за похищение цифровых активов у пользователей компьютерных игр.

    Летом группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение средств под видом выгодных инвестиций.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве

    Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве при пожаре сильные ожоги получила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, она госпитализирована, пишут Telegram-каналы.

    Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.

    Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.

    Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    Возгорание в квартире жилого дома в Олимпийской деревне унесло жизни двух человек.

    Летом москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов.

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    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    10 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Климатическая зима в Москве сократилась на неделю за полвека

    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Климатическая зима в Москве за последние полвека сократилась на неделю и стала теплее на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, во второй половине XX века климатическая зима в столице начиналась 10 ноября, однако из-за изменений климата ее старт сдвинулся на 13 ноября. «При этом зима стала короче – если полвека назад ее финал приходился на 28 марта, то в начале XXI века эта дата сместилась на 21 марта», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что зимний сезон в целом потеплел на 2,1 градуса. Наиболее заметно выросла температура января – сразу на три градуса, с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Метеоролог подчеркнул, что за последние пять лет средняя температура холодного сезона увеличилась еще почти на полградуса из-за продолжающегося роста общемировых температур.

    Кроме того, столичная зима стала немного суше: среднее количество осадков за сезон уменьшилось на 10%, со 148 до 133 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном выпадении половины месячной нормы осадков в столице.

    В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» из-за климатических изменений.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о росте зимней температуры в городе почти на два градуса за последние 35 лет.

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    9 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом

    Набиуллина сочла высокий рост цен самым несправедливым налогом

    Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме назвала высокий рост цен самым несправедливым из всех возможных видов налогов.

    Руководитель Центробанка отметила крайне негативное влияние инфляции на благосостояние граждан, передает ТАСС.

    «Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», – заявила Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением.

    В сентябре глава ЦБ назвала обеспечение ценовой стабильности задачей регулятора.

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    10 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

    В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело главного врача частной клиники со следами насильственной смерти обнаружено в одном из частных домов в Новой Москве.

    Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.

    Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.

    Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.

    Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.

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    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

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    8 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Из торгового центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

    «Произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте на минус первом этаже торгово-развлекательного здания по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1», – передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

    Он отметил, что до прибытия дежурных подразделений спасателей из здания вывели почти 1,5 тыс. человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

     В понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

    Пожар на втором этаже торгового центра в городе Всеволожске Ленинградской области локализовали на площади 2250 кв. метров.

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    11 ноября 2026, 09:18 • Новости дня
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    Роспотребнадзор: В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) проводятся противоэпидемические мероприятия после регистрации случая кори у студента, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    Случай заболевания выявили 10 ноября, специалисты столичного управления Роспотребнадзора в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование, указало ведомство в Max.

    Вуз получил предписание ограничить очное посещение для студентов и преподавателей без сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также провести иммунизацию. Администрация перевела в дистанционный формат сотрудников и студентов факультета, которые привиты однократно или не имеют данных о вакцинации.

    Специалисты ведомства определили круг контактных лиц. В университете проводится разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МГУ начали экстренную вакцинацию против кори после выявления заболевания у студента.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.

    В мае студенты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ временно перешли на дистанционное обучение после выявления инфекционного заболевания у сотрудника.

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    10 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    ЦБ объяснил продолжение работы карт Visa и Mastercard в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard, оставшиеся у россиян, продолжают функционировать внутри страны, поскольку технологически они приравнены к национальной карте «Мир», сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Мы достаточно быстро поняли, что технологически мы эти карты можем перевести, фактически приравнять их к карте «Мир», для того чтобы вся та информация, которая зашита в чипах, могла работать по правилам карты «Мир», – цитирует Бакину ТАСС.

    По ее словам, когда граждане используют остатки карт Visa или Mastercard, они фактически используют карту «Мир» с другой «шкуркой». Бакина пояснила, что Банку России и Национальной системе платежных карт (НСПК) потребовалось лишь изменить правила для использования иностранных карт как носителей для операций по российским стандартам.

    Она подчеркнула, что экстренно менять такие карты на новые не нужно, так как они продолжают работать в России. Банки заменяют их на отечественный пластик поэтапно, по мере износа или размагничивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию.

    Он отметил возможность исчезновения из оборота карт западных платежных систем по причине физического износа.

    В июле генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли карт «Мир» в России 85%.

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    9 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека

    В Москве при пожаре в квартире на Очаковском шоссе погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека, из дома эвакуирован 21 жилец.

    Тело второго погибшего обнаружено на девятом этаже жилого дома на западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. До этого сообщалось, что в результате происшествия погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 21 человека.

    Ранее стало известно о возгорании в двухкомнатной квартире на седьмом этаже дома на Очаковском шоссе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящее время он ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    В Олимпийской деревне на западе Москвы в результате возгорания погибли мужчина и женщина.

    Летом в многоэтажном доме на Криворожской улице один человек погиб, спасатели эвакуировали 11 жильцов.

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    9 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Пожарные локализовали возгорание на складе на юго-востоке Москвы

    В складском помещении во 2-м Южнопортовом проезде в Москве локализовали пожар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В складском помещении производственного здания на юго-востоке Москвы произошло возгорание оборудования и материалов, пожар удалось локализовать.

    Московские пожарные ведут тушение огня в складском помещении во 2-м Южнопортовом проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

    «По адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 26а, строение 4, происходит загорание оборудования и складируемых материалов в складском помещении производственного здания. Принимаются меры к тушению пожара», – сообщили в ведомстве.

    В главке добавили, что благодаря принятым мерам пожар на данный момент локализован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании складского помещения в Новокузнецке.

    Также двухэтажное складское помещение загорелось в Солнечном переулке в Южно-Сахалинске.

    Кроме того, в Пушкинском районе Петербурга локализовали крупный пожар на складе бумаги и полимеров.

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    9 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуме одобрили проект об ответственности филиалов иностранных банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять законопроект о распространении на филиалы иностранных банков ответственности за финансовые нарушения.

    Документ разработан в связи с недавним разрешением таким организациям обслуживать юридических лиц, передает РИА «Новости». Новые нормы призваны устранить правовой пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями.

    Уголовный кодекс дополняется статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Наказание предусмотрено за блокирование доступа в помещения, отказ передать документы и сокрытие баз данных, повлекшие крупный ущерб.

    Кроме того, упоминание филиалов зарубежных кредитных организаций вносится в действующие статьи о фальсификации финансовых документов, незаконных валютных операциях, дискредитации Вооруженных сил и махинациях с арестованным имуществом. Ответственность будет наступать в случаях, когда подобные действия создали помехи или привели к прекращению работы учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума обязала российские финансовые организации размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг.

    В январе нижняя палата парламента приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование.

    В прошлом году в Госдуму внесли поправки об увеличении для банков штрафов за нарушения при продаже финансовых продуктов.

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    10 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    Олимпийская чемпионка остается в ожоговом отделении, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

    В понедельник Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. Ее сестра, певица Нюша, уточняла, что спортсменка получила ожоги тела, а голова и лицо не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной в реанимации после полученных ожогов.

    Telegram-каналы написали о госпитализации спортсменки с сильными ожогами при пожаре в Москве.

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