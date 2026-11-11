Бывший министр Абызов получил 14 лет колонии за мошенничество

Суд приговорил экс-министра Абызова к 14 годам колонии за мошенничество

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таганский районный суд Москвы признал бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова виновным в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании и назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы. Путем частичного сложения с наказанием по первому делу итоговый срок составил 14 лет, передает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Абызову 14 лет в колонии строгого режима», – огласила решение судья.

Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск Российской венчурной компании, постановив взыскать с осужденного 353 млн 750 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил Абызова ордена Дружбы.

В ходе прений гособвинитель запрашивал для бывшего министра 15 лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн рублей с запретом занимать руководящие должности на госслужбе на три года. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Абызов свою вину не признавал ни на стадии предварительного следствия, ни в суде.

В конце декабря 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Абызов был осужден на 12 лет колонии строгого режима и 80 млн рублей штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Хамовнический суд Москвы по иску Министерства юстиции лишил профессионального статуса защитника Михаила Абызова.

В октябре прошлого года новое уголовное дело в отношении бывшего министра связали с предполагаемым мошенничеством в сфере государственных инвестиций.

В начале октября 2025 года Тверской суд Москвы отправил Абызова под стражу после предъявления нового обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.