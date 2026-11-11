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    11 ноября 2026, 15:59 • Новости дня

    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Захарова: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам без крайней необходимости не посещать Польшу из-за деградации там общественной политической обстановки, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она отметила, что находящимся в Польше россиянам при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи следует обращаться на горячую линию посольства России в Варшаве.

    Также Захарова сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками гражданки России, пострадавшей во время стрельбы в польском Кракове. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии россиянки, пострадавшей в результате стрельбы на Главной площади Кракова.

    Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове.

    Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии

    Жительница Уфы Шангареева выиграла международный конкурс красоты в Австралии

    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии
    @ chulpann.shangareeva

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница Уфы Чулпан Шангареева стала победительницей международного конкурса красоты и лидерства Miss, Ms. And Mrs. Summit International 2026 в Австралии.

    Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.

    «Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.

    Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.

    В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

    В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    10 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    В Польше задержали двух украинцев по обвинению в шпионаже на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    Подозреваемых задержали 3 ноября в городе Минск-Мазовецкий. На следующий день прокуратура предъявила им обвинения в участии в деятельности российской разведки против республики, передает ТАСС.

    По данным Национальной прокуратуры Польши, украинцы собирали информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, а также совершали поджоги транспортных средств в одном из крупных городов.

    Суд арестовал фигурантов дела на три месяца. За шпионаж и подготовку диверсий им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    За последние два года польские власти задержали более 50 человек по подозрению в сотрудничестве с разведками России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

    До этого польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

    В феврале польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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    9 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Россиянка погибла на сербском курорте Златибор

    RINA: Тело 20-летней россиянки нашли на тротуаре на курорте Златибор в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    На сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России, правоохранительные органы не исключают версию убийства, пишет сербское агентство RINA.

    На тротуаре перед домом в центральной части поселка нашли тело девушки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RINA. «Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, гражданке РФ. Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла… Существует вероятность того, что это – убийство», – сообщили в отделении прокуратуры города Ужице.

    Поселок Златибор располагается на одноименном горном массиве в 200 км к западу от Белграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Белграде арестовал гражданина Турции по подозрению в убийстве жительницы Петербурга.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели россиянки. На окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    10 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Сбежавший из плена в Мьянме россиянин сутки шел через джунгли под обстрелами

    Сбежавший от мошенников в Мьянме россиянин сутки выходил из джунглей без воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин России после побега из мошеннического центра в Мьянме около суток пробирался через джунгли без еды и воды под обстрелами дронов.

    Выходу заложников из незаконного комплекса в Мьянме предшествовала примерно неделя боев, передает РИА «Новости». По словам потерпевшего россиянина, огромной группе людей удалось уйти из зданий ночью.

    Мужчина уточнил, что беглецы двигались без остановок в сильную жару под постоянными обстрелами беспилотников. Во время тяжелого перехода погибли шедшие вместе с группой граждане Китая. Добравшись до города Мьявади, потерпевший смог связаться с российскими дипломатами.

    Он пояснил, что изначально приехал в Таиланд. Там знакомые предложили ему осмотреть строительный проект. После переправы через реку мужчина оказался на территории Мьянмы, где у него сразу отобрали паспорт, телефон и ноутбук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пострадавший россиянин заявил об использовании его голоса мошенниками для вымогательства денег у жителей США.

    Российское посольство сообщило о передаче вызволенного из неволи мужчины сотрудникам дипмиссии.

    Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил выписку из больницы другой сбежавшей из кол-центра россиянки.

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    9 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский турист погиб в результате нападения в ЮАР, дипломаты требуют расследования, сообщило российское посольство в ЮАР.

    Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.

    На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.

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    8 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Гутерреш осудил массовую стрельбу с шестью погибшими в Кракове

    ООН: Гутерреш осудил массовую стрельбу с погибшими в Кракове

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил массовую стрельбу в польском Кракове, в результате которой погибли люди.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен и опечален массовой стрельбой на главной площади Кракова, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения, говорится в заявлении на сайте ООН.

    «Он решительно осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Польши», – заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерреш также пожелал пострадавшим полного и скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства шести человек 24-летним радикалом.

    Политолог Николай Межевич назвал вероятной причиной теракта нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    9 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    В АТОР опровергли угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа

    В АТОР опровергли массовую депортацию россиян из штата Гоа

    Tекст: Катерина Туманова

    Организованные путешественники из России не столкнутся с массовой депортацией из индийского штата Гоа, поскольку их отдых проходит строго по плану без нарушений визового режима, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», – заявили в пресс-службе АТОР РИА «Новости».

    Представители отрасли подчеркнули, что отдых клиентов туроператоров проходит в штатном режиме и без каких-либо инцидентов.

    Ранее сообщалось, что индийские власти якобы инициировали массовую депортацию россиян из Гоа. По предварительным данным, иммиграционная служба начала проверки гостевых домов и частного сектора в Кериме, Мандреме и Пернеме, откуда на родину уже отправили троих путешественников, а еще троих подготовили к высылке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

    Минтранс заявил в августе о готовности расширить авиасообщение с Индией.

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    10 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

    RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.

    Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

    Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

    В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    10 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Суд в США перенес слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

    Заседание по делу экстрадированных в США россиян перенесли на 17 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Предварительное заседание было переназначено с 12 на 17 ноября, личное присутствие обвиняемых не требуется, передает РИА «Новости». Рассмотрение дела по существу начнется 1 декабря.

    Ольшанского и Ивина обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций против России и отмывании денег.

    Прокуратура США добивается конфискации не менее 350 млн долларов, обвиняемым грозит до 40 лет лишения свободы.

    Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и экстрадированы в США 26 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экстрадированные в США россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский отказались от права на начало разбирательства в установленные сроки.

    В апреле они не признали вину в федеральном окружном суде штата Флорида.

    Американские власти выдвинули против вывезенных из Болгарии россиян обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима Вашингтона.

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    9 ноября 2026, 03:49 • Новости дня
    Власти Гоа депортировали троих россиян из-за просроченных виз

    Власти индийского штата Гоа депортировали россиян из-за виз

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих граждан России и готовят к депортации еще троих из-за просроченных туристических виз.

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих россиян, еще троих готовят к отправке, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Выявлены иностранцы, ожидающие высылки. У троих депортированных россиян истек срок туристических виз. Двое из них ранее были осуждены, третий находился в центре временного содержания.

    Арендодателей обязали оперативно передавать сведения о заселении и выезде иностранцев. Проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью.

    За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников из Гоа.

    В октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

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    11 ноября 2026, 12:21 • Новости дня
    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание агентов в России

    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание своих агентов в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецслужбы Польши не стали комментировать задержание в России двух своих агентов, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский.

    Спецслужбы Польши отказываются комментировать задержание в России двух своих агентов, передает РИА «Новости».

    «Как пресс-секретарь министра-координатора специальных служб я не комментирую материалы, размещаемые в Сети российскими спецслужбами», – отметил Добжиньский.

    Он выразил недовольство тем, что о задержании польских агентов было сообщено в День независимости Польши, который отмечается 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ сообщила о пресечении работы агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области.

    Задержанный агент на видео ФСБ рассказал о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске.

    В начале месяца министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

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    10 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Россиянку задержали на Пхукете за просроченную более чем на шесть лет визу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Таиланде на курорте Пхукет задержали гражданку России, которая находилась в стране нелегально почти шесть с половиной лет.

    Женщина незаконно пребывала в Таиланде 2379 дней. Последнее разрешение на пребывание истекло 12 октября 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Пхучаткан».

    Россиянке предъявили обвинение в нарушении визового режима. Ей грозит штраф до 600 долларов или лишение свободы на срок до двух лет, а также депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Бали иммиграционные власти задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима.

    В прошлом месяце в Паттайе иммиграционная полиция задержала россиянина за нелегальное нахождение в Таиланде 568 дней после истечения срока безвизового штампа.

    В прошлом году в таиландском курортном городе Паттайя арестовали гражданина России за нахождение в стране более двух лет после окончания срока действия визы.

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