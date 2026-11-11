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    11 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    При ударе Израиля по северу Газы погибли два палестинца

    Shehab: При израильском ударе по северу сектора Газа погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Израильский авиаудар по району Шейх-Радван на севере города Газа унес жизни двух палестинцев, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shehab.

    По данным министерства здравоохранения анклава, число погибших с момента вступления в силу перемирия 11 октября 2025 года достигло 1622 человек, еще 5878 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца.

    В том же месяце министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели еще семи человек при ударах израильской армии по сектору Газа.

    Летом эксперты ООН по правам человека заявляли о гибели свыше 1,2 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега Иордана с момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    11 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    @ RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd./YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильская компания Rafael в среду представила новую крылатую ракету Super Ice из серии Ice Breaker с боевой частью массой 453 кг, предназначенную для скрытного поражения удаленных целей на фоне роста напряженности с Ираном.

    Новая ракета Super Ice из линейки Ice Breaker предназначена для нанесения ударов по удаленным целям при минимальной вероятности обнаружения радаром и несет боевую часть весом 453 кг – в четыре раза тяжелее, чем у применявшихся ранее ракет этой серии при скрытых начальных ударах по объектам в Иране, сообщает Israel National News.

    Super Ice может запускаться с наземных установок, боевых самолетов и ракетных кораблей, то есть с суши, моря и воздуха, в зависимости от оперативных задач. По данным Rafael, одна из ключевых особенностей ракеты – полет на малой высоте на больших дистанциях с использованием высокоточных систем навигации, позволяющих продолжать движение к цели без опоры на GPS и другие спутниковые системы.

    Представители компании пояснили, что Super Ice спроектирована так, чтобы оставаться незамеченной большую часть полета и, даже будучи обнаруженной незадолго до удара, практически не оставлять противнику времени на эффективную защиту. Главным отличием новой модификации от задействованных ранее ракет серии Ice Breaker назван увеличенный размер боевой части при сохранении малозаметности и точности для поражения удаленных высокоценных целей.

    «Это лучшая крылатая ракета своего класса в мире. Она является идеальным решением для нанесения ударов с безопасной дистанции и уничтожения высокоценных целей, включая системы ПВО, на дальнем расстоянии», – заявил председатель совета директоров Rafael профессор Юваль Штайниц. Гендиректор компании Йоав Турджеман добавил, что разработки Rafael в последние годы сыграли решающую роль в боевых действиях, подтвердив свою значимость и способность отвечать на сложные и меняющиеся вызовы.

    Сообщение о появлении Super Ice появилось на фоне усиления ракетного противостояния с Ираном: накануне Тегеран показал новый подземный «ракетный город» с большим количеством баллистических и крылатых ракет, а иранское телевидение сообщило о демонстрации нового современного ракетного комплекса, характеристики и название которого не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные спецслужбы пришли к выводу о сохранении у Ирана способности производить около пятидесяти баллистических ракет в месяц. Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о несогласии с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    10 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по окрестностям населенного пункта Бейт-Джинн на юге Сирии в западной части провинции Дамаск.

    Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

    Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

    В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

    Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    10 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    WAM: Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания ADNOC Logistics and Services подтвердила повреждение одного из своих грузовых кораблей в результате атаки в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов.

    Одно из судов компании ADNOC Logistics and Services получило повреждения при нападении в Персидском заливе днем 10 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    Инцидент произошел в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на месте происшествия работают профильные группы специалистов компании.

    Представители ADNOC добавили, что дальнейшая информация об обстоятельствах нападения и характере повреждений судна будет предоставлена по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В начале месяца катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами в акватории Персидского залива.

    Летом в Ормузском проливе атаковали судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 03:58 • Новости дня
    Глава Минфина США Бессент переехал на военную базу из-за угрозы со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом и перебрался на военную базу в связи с угрозами для его жизни со стороны Ирана, пишет New York Times.

    Американские чиновники считают, что подготовка покушений на действующих и бывших представителей властей Соединенных Штатов продолжается и перешла в более продвинутую стадию, пишет New York Times.

    С августа Бессент руководит кампанией экономического давления, направленной на финансовую изоляцию Тегерана с помощью жестких санкций. Представитель Министерства финансов США сказал, что министр по-прежнему привержен реализации кампании по давлению на экономику Ирана.

    Бессент стал не первым высокопоставленным чиновником администрации, покинувшим дом ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. В 2025 году так поступили по меньшей мере полдюжины человек, включая нынешнего руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и бывшего генерального прокурора Пэм Бонди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    Бессент заявил о переходе к финансовому эквиваленту кинетических ударов против Тегерана.

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    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Третий за день танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    «Третий танкер-нарушитель после полудня подорвался на мине, следуя по несанкционированному маршруту», – цитирует сообщение пресс-службы КСИР РИА «Новости».

    В Корпусе стражей исламской революции отметили, что риски для танкеров значительно возросли после уничтожения радиолокационных систем и вспомогательных навигационных средств США. Попытки пройти по несогласованным с Ираном маршрутам увеличивают вероятность столкновения с минами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Пресс-служба КСИР заявила о подрыве на минах двух отключивших навигацию судов при попытке прохода по запрещенному маршруту.

    В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части пролива.

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    10 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Иран опроверг информацию о переговорах с США в Катаре

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи опроверг заявления США о переговорах в Катаре

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран в настоящее время не ведет никаких переговоров с Вашингтоном.

    «Подтверждаю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами», – заявил Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen. По его словам, заявления США о продолжении переговоров и проведении встречи в Катаре являются ложью, пишет ТАСС.

    Резаи считает, что американская сторона делает такие заявления для снижения экономического давления и цен на нефть.

    Он добавил, что Иран выдвинул США семь условий, но до сих пор не получил от них четкого ответа.

    «Мы попросили американцев дать четкий и ясный ответ на наши условия, но они до сих пор этого не сделали. Возможно, они дадут этот ответ в будущем», – сказал секретарь Совбеза Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи назвал выполнение семи условий Ирана необходимым для открытия Ормузского пролива.

    В конце октября он сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном.

    В сентябре Иран уведомил Вашингтон об обязательных условиях для начала диалога.

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    11 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».

    В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.

    Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.

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    11 ноября 2026, 06:31 • Новости дня
    В Ормузском проливе произошел инцидент с танкером

    UKMTO: В Ормузском проливе произошел инцидент с участием танкера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало происшествие с участием нефтяного судна в акватории Ормузского пролива.

    В Ормузском проливе зафиксировано происшествие с участием танкера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    В ведомстве отметили, что на данный момент состояние экипажа, степень понесенного судном ущерба, а также возможные последствия инцидента для окружающей среды остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) зафиксировал атаку неизвестного снаряда на танкер в Ормузском проливе.

    Также следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.

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    11 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.

    «В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.

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    11 ноября 2026, 11:32 • Новости дня
    Бывшего иракского депутата аль-Альвани нашли мертвым в Бейруте

    Al Jazeera: Экс-депутат парламента Ирака аль-Альвани найден мертвым в Бейруте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тело бывшего депутата иракского парламента Ахмеда аль-Альвани обнаружили в одной из квартир в столице Ливана.

    Ливанские власти и правоохранительные органы начали официальное расследование гибели бывшего парламентария, пишет Al Jazeera.

    По информации источника в службе безопасности, инцидент рассматривается ливанскими следователями как умышленное убийство.

    Собеседник издания не стал раскрывать подробности произошедшего и отказался уточнять, от чего именно умер аль-Альвани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил убийство корреспондентов ливанских телеканалов на юге Ливана. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации пятерых высокопоставленных командиров корпуса сил «Кудс» КСИР в Бейруте. В прошлом году новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников сил безопасности.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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