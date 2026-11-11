Politico: НАТО намерено свернуть ряд зарубежных миссий для противостояния России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Страны НАТО готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия. Блок рассматривает возможность отказаться от требования предоставлять войска для иностранных миссий по противодействию локальным кризисам ради сосредоточения усилий на противостоянии с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что этот процесс идет параллельно со стратегическим обзором размещения сил в Европе, проводимым США. Ожидается, что он приведет к сокращению американского контингента на европейской территории альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия продлила участие своих вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до ноября 2028 года.

В июле страны восточного рубежа альянса усилили оборону на границах с Россией для подготовки к военному конфликту.

В июне руководство НАТО засекретило детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.