Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Документ внесло правительство России в июле. Изменения планируется внести в закон «Об исполнительном производстве». Законопроект предлагает проиндексировать сумму взыскания, при которой не допускается арест имущества, с учетом инфляции. Сейчас арест не накладывается при долге менее 3 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Также предлагается увеличить сумму долга, которую судебный пристав может взыскивать из зарплаты и других доходов. В случае принятия закона этот порог вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законопроект закрепляет право приставов запрещать регистрацию имущества должника. При этом такой запрет нельзя будет наложить при долге менее 10 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил об инициативе увеличить минимальный размер долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре реструктуризации долгов граждан по потребкредитам с участием всех кредиторов при сумме от 25 тыс. рублей.

В январе Министерство юстиции подготовило законопроект об увеличении минимальной суммы долга для ареста имущества с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.