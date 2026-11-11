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    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года
    11 ноября 2026, 15:00 • Новости дня

    Мединский посоветовал европейцам поучиться у США желанию мира

    Мединский посоветовал посланникам Европы поучиться реализму у американцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби посоветовал европейцам перенять у американских коллег реализм и стремление к миру.

    Глава российской делегации заявил, что европейцам «полезно было бы поучиться» у американских посланников здравому смыслу, реализму и желанию достичь мира, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Служба внешней разведки Украины сообщила о планах украинской делегации встретиться с европейскими партнерами после переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов рассказал об отсутствии у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Помощник президента и глава российской делегации в ОАЭ Владимир Мединский заявил на переговорах в Абу-Даби, что каждая пядь российской земли будет так или иначе возвращена.

    «Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Руководитель переговорной группы заявил об отсутствии встреч с представителями европейских стран.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

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    11 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби появился хороший импульс для урегулирования украинского конфликта до наступления Нового года.

    Он отметил, что по итогам трехсторонних консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби появился шанс найти способ завершения боевых действий, передает ТАСС. «Я думаю, у нас сейчас хороший импульс для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», – сказал Арахамия в ходе трансляции, которую вел телеканал Fox News.

    При этом он назвал прошедшие 10 и 11 ноября встречи одними из самых трудных. Политик подчеркнул, что участвует в процессе с 2022 года и может смело сказать о высокой сложности текущего раунда диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинское урегулирование назвали лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу согласованию принципов урегулирования на Украине.

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов для участия в консультациях.

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    11 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби

    В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины

    Переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины, посвященные формированию новой системы континентальной безопасности, завершились в Абу-Даби, сообщил источник в переговорной группе.

    Трехсторонние переговоры с участием российской, американской и украинской делегаций проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Собеседник агентства подтвердил завершение консультаций между представителями трех государств.

    Он также напомнил, что контакты сторон были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности.

    Вопрос украинского урегулирования выступал лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении темы переговоров в Абу-Даби на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    Напомним, делегация России не проводила контактов с представителями Европы в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Российская делегация решила сделать заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует выступить с заявлением для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби днем в среду, 11 ноября, сообщил источник.

    «Российская делегация сегодня днем сделает заявление для прессы», – заявил собеседник ТАСС.

    В столице ОАЭ ожидается начало второго дня переговоров России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости объяснения европейцами цели прилета в Абу-Даби.

    Во вторник российская делегация запланировала пресс-конференцию на среду.

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов во вторник начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

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    11 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    Португалия раскритиковала генсека НАТО за слова о России
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Португалии осудили заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Лиссабон считает Россию менее актуальной угрозой из-за удаленности страны, сообщает Politico.

    Министерство иностранных дел Португалии выразило сожаление по поводу слов Рютте, подчеркнув, что правительство и народ страны всегда четко понимали, «на какой стороне истории они стоят», пишет Politico.

    Ранее Рютте в интервью нидерландскому телевидению заявил, что страны Южной Европы, такие как Испания и Португалия, воспринимают российскую угрозу как отдаленную. По его словам, он часто напоминает союзникам, что новые российские ракеты могут достичь Лиссабона всего на пять минут позже, чем Варшавы.

    Представитель НАТО Эллисон Харт пояснила, что все союзники признают Россию угрозой, а генсек лишь подчеркивает близость этой угрозы для широкой публики.

    Согласно данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года Испания предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на 1,5 млрд евро, а Португалия – на 390 млн евро. При этом весенний опрос показал, что 92% португальцев и 82% испанцев считают конфликт на Украине угрозой безопасности ЕС, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 76%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности стран НАТО и ЕС уклониться от оказания помощи Украине. СМИ сообщили о нежелании европейских соседей России передавать Киеву зенитные комплексы Patriot из-за собственных нужд. В мае возможное завершение конфликта назвали причиной риска резкого сокращения поддержки Киева европейскими соседями.

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    10 ноября 2026, 19:37 • Новости дня
    Европа будет получать электроэнергию из Азербайджана и Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали во вторник в Турции «Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергии», которое обеспечит поставки в Европу электроэнергии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Минэкономики Грузии, данные страны станут акционерами совместного предприятия, сроки создания которого не уточнены. Стороны обязались создать энергетический коридор мощностью 2-3 тыс. мегаватт для поставок электроэнергии в Турцию и далее в Европу.

    Ожидается, что соглашение укрепит энергетическую безопасность подписантов и стран-партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время также разрабатывается проект прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4 тыс. МВт и протяженностью 1195 км. Завершение проекта планируется к 2030 году.

    Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.

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    10 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона воодушевлена первыми итогами прошедших во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Нас воодушевляют конструктивные дискуссии, состоявшиеся сегодня», – заявил Кушнер в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что ведется работа над завершением конфликта. По его словам, предпринимаются усилия, чтобы создать «механизмы безопасности, необходимые для суверенной, безопасной и процветающей Украины и прочного мира во всей Европе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей диалога.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о преждевременности оценок хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.


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    10 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Названо время возобновления переговоров в Абу-Даби по Украине

    Возобновление переговоров в Абу-Даби по Украина запланировано на 11.00

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби в среду начнутся в 11.00 мск, сообщил источник.

    «Да, ориентируемся на 11.00 (12.00 по местному времени)», – сказал источник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации трех стран завершили первый день переговоров о континентальной безопасности.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о преждевременности оценок первого дня переговоров в Абу-Даби.

    Американская сторона заявила, что воодушевлена первыми итогами прошедших во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    10 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Суд в США перенес слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

    Заседание по делу экстрадированных в США россиян перенесли на 17 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Предварительное заседание было переназначено с 12 на 17 ноября, личное присутствие обвиняемых не требуется, передает РИА «Новости». Рассмотрение дела по существу начнется 1 декабря.

    Ольшанского и Ивина обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций против России и отмывании денег.

    Прокуратура США добивается конфискации не менее 350 млн долларов, обвиняемым грозит до 40 лет лишения свободы.

    Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и экстрадированы в США 26 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экстрадированные в США россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский отказались от права на начало разбирательства в установленные сроки.

    В апреле они не признали вину в федеральном окружном суде штата Флорида.

    Американские власти выдвинули против вывезенных из Болгарии россиян обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима Вашингтона.

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