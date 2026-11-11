Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

Tекст: Дарья Григоренко

Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

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