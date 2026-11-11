  • Новость часаУчастники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайская торговля все больше зависит от России
    Захарова фразой из «Мимино» высмеяла неприязнь к русскому языку на Украине
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    ГОСТ на традиционную русскую кухню начал действовать в России
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    Мединский заявил о приближении России и Украины к миру
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями
    Делегация Киева допустила возможность найти решение конфликта до Нового года
    11 ноября 2026, 14:41 • Новости дня

    Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

    Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анонимный покупатель из восточной части Китая приобрел жилье на онлайн-аукционе всего за 1,7 доллара во время ноябрьского фестиваля скидок, сообщили СМИ.

    Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

    Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

    Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

    Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на сетевых барахолках зафиксировали массовую распродажу домашних библиотек по низким ценам.

    В марте Amazon в Европе повысил цену на виниловые пластинки до 40 евро.

    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

    Комментарии (2798)
    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Китай призвал Москву и Киев сохранить позитивную динамику переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине и призывает сохранить позитивную динамику переговоров.

    Китай поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призывает заинтересованные стороны сохранить позитивную динамику дипломатических контактов, передает ТАСС.

    «В международном сообществе все громче звучат призывы к миру и поддержке мирных переговоров. В последнее время наблюдается активизация контактов и взаимодействия между ключевыми заинтересованными сторонами, что посылает определенные позитивные сигналы», – заявил Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности.

    Он также выразил надежду на то, что стороны будут двигаться в одном направлении и содействовать скорейшему политическому решению проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор отдела Европы и Центральной Азии ООН Кайоко Гото призвала Россию и Украину добиться прогресса на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США перед очередным раундом переговоров.

    В прошлом месяце замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об искренней заинтересованности Китая в урегулировании украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Пекин назвал клеветой обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia

    МИД КНР: Обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia являются клеветой

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга совершенно беспочвенны, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – заявил Го Цзякунь, комментируя информацию, что китайская предпринимательница, имевшая тесные отношения с главой Nvidia, была информатором разведки КНР, передает РИА «Новости».

    Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования из-за сообщений, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо заявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

    Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной.

    В субботу американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Генсек ОДКБ: Вопрос исключения Армении из организации не поднимался на саммите
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова
    Минсельхоз назвал объем собранного в России зерна
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности