Власти американского города перевели мошенникам 26 млн долларов

WSJ: Власти американского Крэнбери перевели мошенникам 26 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средства предназначались для покупки земельных участков, однако при неуточненных обстоятельствах всю сумму перевели на подставной счет, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Муниципалитет в день перевода получил некие инструкции, содержащие реквизиты для проведения платежа», – заявил начальник местной полиции Джузеппе Декиара.

Инцидент произошел 28 сентября, однако информацию о нем огласили только сейчас. Декиара пояснил, что лично просил не разглашать сведения, чтобы преступники не успели вывести деньги. Полиции удалось перехватить около 17,3 млн долларов, местонахождение остальных средств неизвестно.

Некоторые местные жители предположили, что состоящая из представителей Демократической партии США администрация скрыла инцидент ради шансов на переизбрание на выборах 3 ноября, но эти обвинения были отвергнуты. Газета отмечает, что случай в Крэнбери значительно выделяется масштабом на фоне других атак на местные органы власти в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти округа Фултон в Джорджии предупредили жителей о мошеннических сообщениях о переносе избирательных участков.

Также МВД России призвало немедленно прекращать разговор при требовании мошенников перевести деньги на «безопасный» счет.

Кроме того, администрация США заявила о намерении изучить случаи мошенничества с государственными субсидиями в поддерживающих демократов штатах.