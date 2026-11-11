  • Новость часаОдним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
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    11 ноября 2026, 12:54 • Новости дня

    Песков констатировал отсутствие отношений России с Польшей и ЕС

    Песков: Отношения России с Польшей и ЕС фактически отсутствуют

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы с Варшавой и Брюсселем фактически отсутствуют, их трудно чем-либо усложнить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом, этих отношений фактически сейчас нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он прокомментировал вопрос о влиянии задержания польских агентов на двусторонние связи.

    В среду ФСБ сообщила о выявлении в Калининградской области агентурной сети польских спецслужб.

    Спецслужбы Польши отказались комментировать задержание своих агентов в России.

    В апреле Дмитрий Песков заявил о достижении минимальной точки в отношениях между Россией и Евросоюзом.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Евродепутат назвал фантастикой доклады ЕК по правам человека на Украине

    Евродепутат Картайзер: ЕК искажает ситуацию с правами человека на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия намеренно искажает ситуацию с правами человека на Украине ради ускорения вступления страны в Евросоюз.

    По его словам, Европейская комиссия объявляет неудобные факты российской пропагандой и стремится добиться вступления Украины в объединение любой ценой, передает РИА «Новости».

    «К Украине явно относятся гораздо более благосклонно, чем к другим кандидатам. Доклады, касающиеся Украины, представляют собой чистую политическую фантастику. Это относится ко всем сферам и, разумеется, также к области прав человека», – заявил Картайзер.

    Евродепутат отметил, что поводом для такой оценки стали сообщения о незаконном содержании людей под стражей и жестоком обращении с ними на объекте в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    На прошлой неделе Еврокомиссия констатировала неспособность Киева реализовать большую часть плана реформ в области верховенства права.

    В сентябре Картайзер связал падение поддержки Киева жителями европейских стран с масштабной коррупцией в государстве.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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    10 ноября 2026, 15:52 • Новости дня
    Кортеж фон дер Ляйен в болгарской Варне забросали яйцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В болгарском городе Варне участники акции протеста против визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен забросали ее кортеж яйцами и овощами.

    У здания Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова в Варне прошла акция протеста против визита председателя Еврокомиссии. В сторону ее кортежа бросали овощи, фрукты и куриные яйца, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Пикет организовали сторонники политической партии «Возрождение». Несколько десятков человек вышли на улицу под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!». Они требовали не втягивать Болгарию в военный конфликт и призывали главу Еврокомиссии покинуть страну.

    Во время визита фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Руменом Радевым вопросы обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фон дер Ляйен сообщила о выделении 50 млн евро на создание Центра морской безопасности в Черном море.

    В сентябре действия главы Европейской комиссии спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    В прошлом году фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре Испания возобновила импорт российского сжиженного природного газа после того, как в сентябре не закупила ни одной партии.

    Испания в октябре получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. По итогам месяца Россия стала четвертым по величине поставщиком газа в страну. Лидером оказались США (44,3%), за ними следуют Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%), передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую энергетическую компанию Enagas.

    За первые десять месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Первое место занимает Алжир (33,9%), второе – США (32,2%). Всего с начала года Испания импортировала газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

    В сентябре власти Испании запланировали отказаться от закупок российского СПГ с начала 2027 года.

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    10 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    ЕК решила предложить странам ЕС взять новый заем для Украины на 45 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия планирует предложить государствам Евросоюза взять дополнительный заем на 45 млрд евро для покрытия военных нужд Украины в 2027 году.

    Европейская комиссия рассматривает возможность дополнительного финансирования Киева помимо уже одобренного кредита на 90 млрд евро. Ожидается, что средства будут привлечены за счет нового совместного займа стран объединения, передает ТАСС.

    «Новый заем – это явно одна из главных возможностей, которую ЕК оценивает и изучает», – заявил Домбровскис на полях встречи министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе. Он выразил сдержанный оптимизм относительно предоставления дополнительных средств сверх уже обещанной суммы.

    Общая нехватка финансирования Украины на 2027 год оценивается в 70 млрд евро. Еврокомиссия рассчитывает привлечь недостающие 25 млрд евро при поддержке Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

    Первоначальная программа помощи Киеву на 90 млрд евро была утверждена в декабре 2025 года после провала плана по экспроприации российских активов. Инициатива получила в Брюсселе название «репарационного кредита», предполагающего возврат средств Украиной только в случае получения полных выплат от России. Отмечается, что новый заем увеличит задолженность Евросоюза по этой программе в полтора раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли привлечение совместных кредитов для помощи Украине из-за нехватки доходов от российских активов.

    Брюссель запросил у стран-союзников дополнительные средства для покрытия финансовых потребностей Киева.

    В прошлом месяце Европейская комиссия предложила одобрить выделение украинской стороне 45 млрд евро кредита.

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    10 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Турецкий эксперт констатировал провал санкционной политики Запада против России

    Турецкий историк Коджабыйык констатировал провал антироссийских санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    План западных стран по нанесению критического ущерба России с помощью санкций провалился, обернувшись политическим и экономическим кризисом для самого Евросоюза, заявил доктор исторических наук Мехмет Онур Коджабыйык.

    Как говорится в статье историка для Aydinlik, западные страны надеялись нанести непоправимый урон российской экономике с помощью рестрикций, однако эти расчеты не оправдались, передает ТАСС.

    В западных столицах ожидали, что Россия окажется под сильным давлением, ее экономика, условия жизни ухудшатся, социальное недовольство усилится и произойдет политический коллапс.

    «Спустя более чем четыре года ситуация показала, что этот расчет не принес результатов. Санкции, введенные против России, имели экономические последствия, однако ожидаемого политического развала не произошло. Напротив, сотни тысяч людей выходят на улицы Парижа, немецкая молодежь обсуждает планы социальных расходов и военной службы, а в Польше высший судебный орган государства находится в центре политического конфликта», – отметил Коджабыйык.

    По его словам, давление было воспринято в России не просто как экономическая проблема, а как вопрос национального суверенитета и безопасности. В ответ Москва перенаправила торговые пути, укрепила связи с Азией и разработала альтернативы финансовым механизмам Запада.

    Историк добавил, что европейские страны сами лишили себя экономических выгод, отказавшись от российских энергоносителей. Поиск новой инфраструктуры потребовал значительных издержек, а высокие цены на ресурсы ударили по конкурентоспособности европейской промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о триллионных убытках европейской экономики из-за антироссийских санкций.

    В понедельник власти Канады расширили санкционный список в отношении России.

    Политолог Павел Данилин назвал провал попыток изоляции страны результатом стратегии президента Владимира Путина.

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    10 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Литва решила построить сеть автономных электростанций за 880 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий и кризисов.

    Литва планирует создать сеть автономных электростанций для работы в условиях крупных аварий и кризисов. Территорию страны разделят на семь изолированных зон, где возведут десять объектов генерации, передает ТАСС.

    В компании Litgrid уточнили, что концепция изолированной работы энергетической системы рассчитана до 2033 года. Стоимость реализации проекта составит 880 млн евро.

    Новые станции будут работать на газу на коммерческих началах, а оператор станет покупать эту услугу у бизнеса. Ожидается, что мощности оперативно обеспечат минимальные потребности населения в электроэнергии при выходе из строя централизованной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс анонсировал усиление охраны объектов критической инфраструктуры.

    Ранее власти страны начали подготовку к работе в условиях войны с созданием альтернативных рабочих мест.

    Летом мощный шторм оставил без электроснабжения более 93 тыс. потребителей в стране.

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