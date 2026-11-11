Госдума приняла обращение к ООН с призывом прекратить блокаду Кубы

Госдума направила в ООН призыв прекратить экономическую блокаду Кубы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские парламентарии обратились к международному сообществу с просьбой поспособствовать снятию экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Документ адресован участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и международным парламентским организациям, передает РИА «Новости».

В обращении подчеркивается, что санкционная политика Вашингтона выступает недопустимым инструментом внешнеполитического давления, прямо нарушающим Устав ООН и базовые принципы международного права. Ограничения наносят существенный вред жизни кубинцев, лишая их права на развитие, нормальное питание, здравоохранение и доступ к медикаментам.

Депутаты отметили, что после ужесточения рестрикций в августе 2026 года республика фактически лишилась поставок импортного топлива. К октябрю это спровоцировало глубокий экономический и гуманитарный кризис, который невозможно оправдать политическими мотивами.

Парламентарии выразили полную солидарность с народом Кубы. Принятое обращение планируется направить президенту Владимиру Путину, в правительство и Совет Федерации, а также в Общественную палату, Межпарламентский союз, ШОС и парламенты стран Организации Объединенных Наций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы.

В прошлом месяце МИД сообщил о жестком давлении на многие государства из-за их поддержки резолюции о снятии ограничений с острова.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал блокаду угрозой жизни кубинцев на фоне перебоев с подачей электроэнергии.