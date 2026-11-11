Иран пригрозил ответными ударами по удаленным военным базам США

Тегеран пообещал ударить по удаленным военным базам при новом нападении США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил о готовности Тегерана атаковать американские военные объекты в случае нового нападения со стороны Соединенных Штатов. «Любая новая американская атака будет встречена ответными ударами, в том числе по удаленным военным базам США», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

В конце февраля США и Израиль начали наносить военные удары по иранской территории. В ответ на эти действия Тегеран атаковал базы американских войск, расположенные в арабских странах Персидского залива и других государствах Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.