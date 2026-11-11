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    11 ноября 2026, 12:50 • Новости дня

    Росатом подошел к физическому пуску первого блока турецкой АЭС «Аккую»

    Лихачев: Росатом планирует физический пуск блока АЭС «Аккую» до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции до конца текущего года.

    Государственная корпорация «Росатом» завершает последние приготовления к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» на территории Турции и рассчитывает осуществить запуск первой топливной кассеты в этом году, передает ТАСС.

    «Мы в шаге от начала физпуска. Конечно же, это тоже стройка планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, чтобы произошло в текущем году», – сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар анонсировал физический пуск первого реактора АЭС «Аккую» в течение ближайших недель.

    Также гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока станции.

    Кроме того, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган приехал на празднование победы Азербайджана в войне с Арменией

    Эрдоган посетил Азербайджан в годовщину победы в Карабахе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные шестой годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе, что указывает на потенциальное смягчение недавней напряженности между союзниками.

    Эрдоган примет участие в празднованиях по случаю победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией, пишет Bloomberg.

    Как отмечает издание, визит президента Турции проходит на фоне недавнего обострения отношений между Анкарой и Баку, несмотря на их давнее политическое, военное и стратегическое партнерство. Напряженность между странами вспыхнула в сентябре из-за запрета на ношение исламских платков в азербайджанских школах.

    Кроме того, трения вызвали тесные связи Баку с Израилем, а также отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на октябрьском саммите региональных лидеров в Анкаре, куда он вместо себя отправил министра иностранных дел.

    Сообщается, что в ходе визита в Карабахский регион Эрдоган должен встретиться с Алиевым для переговоров о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и глобальных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал победу страны в 44-дневной войне в Карабахе символом восстановления территориальной целостности государства. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

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    8 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

    Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции приступят к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака в рамках договоренностей по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

    Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

    «Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

    Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

    Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

    Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.

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    9 ноября 2026, 16:59 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до десяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге возросло до десяти человек, сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.

    По словам главы региона, в больницах остаются 15 раненых, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Эльбан добавил, что под завалами находятся еще четыре человека.

    Ранее сообщалось о шести погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир.

    Местные телеканалы сообщили о гибели нескольких человек при детонации на территории металлургического комбината в городе Алиага.

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    9 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении продолжить обсуждение темы Украины с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    «Мы многократно обсуждали эти вопросы с господином Путиным и будем обсуждать их и впредь. Как известно, на прошлой неделе мы разговаривали с господином Зеленским, и будем разговаривать и дальше», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    При этом политик конкретные сроки возможных контактов уточнять не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Эрдоган решил обсудить с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    В субботу глава турецкого государства заявил о намерении Анкары вносить вклад в разрешение кризиса.

    В четверг турецкий лидер выразил желание в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Star: Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек.

    Об увеличении числа жертв инцидента в районе Алиага передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star. Ранее издание Akşam сообщало, что взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş. По данным телеканала A Haber, ссылавшегося на губернаторство региона, было известно о трех погибших и 14 раненых, еще десять человек оставались под завалами.

    «К сожалению, число погибших выросло до шести», – заявил представитель властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о гибели трех человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Местные телеканалы заявили о жертвах при детонации на территории комбината в городе Алиага.

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    9 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Источник в правительстве Турции сообщил о тесных контактах с Россией по Украине

    Анкара сообщила о доверительном диалоге с Москвой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции поддерживают тесные связи с Россией для поиска путей урегулирования на Украине, рассказал источник в турецком кабмине.

    «Между Анкарой и Москвой поддерживается тесный контакт по украинской проблематике. Наш диалог отличается доверием и откровенностью. Мы имеем возможность напрямую обсуждать позиции сторон, обмениваться оценками происходящего и затрагивать вопросы, которые имеют принципиальное значение для поиска путей урегулирования», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, Турция намерена и далее поддерживать контакты с российской стороной, поскольку открытый обмен мнениями позволяет Анкаре лучше понимать позицию Москвы и учитывать ее при обсуждении возможных дипломатических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Эрдоган решил обсудить с кабмином переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В субботу он заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование. Эрдоган 5 ноября выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине.

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    9 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Число жертв взрыва на металлургическом заводе в Турции достигло 16

    Эрдоган: Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 16

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Глава государства выступил с обращением к нации по итогам заседания кабинета министров, передает РИА «Новости». «К сожалению, 16 наших рабочих потеряли жизни при взрыве», – заявил турецкий лидер.

    По его словам, в настоящее время началось всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента на предприятии на западе республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил о десяти погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге.

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    10 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18

    Cumhuriyet: Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв взрыва на металлургическом заводе в Измире выросло до 18, сообщила турецкая газета Cumhuriyet.

    «Последние новости… Число рабочих, погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага города Измира, возросло до 18», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай сообщил о выдаче ордеров на задержание 11 человек по делу о взрыве.

    Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил о 17 погибших в результате происшествия.

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    9 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    NTV: При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При детонации в городе Алиага на западе Турции на территории металлургического комбината погибли несколько человек, также есть пострадавшие, сообщили местные телеканалы.

    Инцидент произошел на предприятии HABAS Demir-Celik в провинции Измир, точное число жертв и раненых пока не установлено, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. После этого на территории металлургического комбината возник пожар.

    К месту происшествия оперативно направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи для тушения огня и спасения людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три человека погибли при взрыве на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    Летом двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

    В начале года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите.

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    9 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    На металлургическом заводе в Турции прогремел взрыв

    Aksam: На металлургическом заводе в Турции прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецком Измире на металлургическом заводе прогремел взрыв, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают местные СМИ.

    Взрыв произошел на заводе Habas в районе Алиага провинции Измир на западе Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Aksam.

    На место происшествия направлены пожарные расчеты, которые ведут работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших, причинах взрыва и масштабах ущерба уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун пострадали двое рабочих.

    В январе взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Tupras в турецком Измите.

    В 2024 году взрыв на заводе по производству взрывчатки в турецком городе Балыкесир привел к гибели 12 человек и ранениям трех работников.

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    9 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли три человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир три человека погибли и еще 14 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

    Взрыв произошел на металлургическом заводе Habas в районе Алиага на западе страны, передает РИА «Новости».

    Как пишет телеканал A Haber со ссылкой на губернаторство Измира, трое граждан погибли, 14 получили ранения, трое из них – тяжелые. «Ведутся непрерывные работы по спасению 10 граждан, оказавшихся под завалами», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что медицинские и экстренные службы продолжают работу в районе происшествия, а ситуация находится под контролем ведомства. Телеканал NTV отметил возможность нахождения рабочих под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местные СМИ сообщили о взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире.

    В прошлом месяце количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

    В августе двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в районе Теккекей в провинции Самсун.

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    10 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования из-за взрыва на заводе в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Турции выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва и пожара на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир.

    «С глубоким сожалением встретили сообщения о взрыве и пожаре на металлургическом заводе в измирской промышленной зоне Алиага, в результате которых погибли и пострадали турецкие граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число жертв трагедии в Измире увеличилось до 18. В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе выдали ордера на задержание 11 человек.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 человек.

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