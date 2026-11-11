Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 долларов за баррель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% до 86,67 долларов за баррель.

Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 долларов за баррель.

В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.