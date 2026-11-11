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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня

    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 долларов за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% до 86,67 долларов за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 долларов за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    10 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования из-за взрыва на заводе в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Турции выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва и пожара на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир.

    «С глубоким сожалением встретили сообщения о взрыве и пожаре на металлургическом заводе в измирской промышленной зоне Алиага, в результате которых погибли и пострадали турецкие граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число жертв трагедии в Измире увеличилось до 18. В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе выдали ордера на задержание 11 человек.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 человек.

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    10 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство США за первые девять месяцев года аккумулировало на специальном счете в Нью-Йорке более 12 млрд долларов доходов от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, пишет газета The New York Times (NYT).

    Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

    Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

    Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

    На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.

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    10 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу на верность, и парламент Израиля начал работу после выборов.

    Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».

    Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

    Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

    В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.

    В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.

    В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.

    В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.

    В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.

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    10 ноября 2026, 18:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    Хуситы заявили, что в ходе нескольких операций были атакованы международный аэропорт имени короля Халеда и насосные станции нефтепровода «Восток – Запад» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Наши вооруженные силы, применив баллистические ракеты и беспилотники, провели четыре операции. Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», – сказано в заявлении движения.

    Также сообщается об атаках на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, финансовый центр в Эр-Рияде и места сосредоточения саудовских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты хуситов над Эр-Риядом.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о более чем сотне авиаударов Саудовской Аравии по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о незначительных повреждениях административного здания компании Saudi Aramco в столице королевства в результате атаки.

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    10 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе Тегерана, заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

    «Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

    Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

    В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

    Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

    Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

    Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.

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    10 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по окрестностям населенного пункта Бейт-Джинн на юге Сирии в западной части провинции Дамаск.

    Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

    Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

    В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

    Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

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    10 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    WAM: Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания ADNOC Logistics and Services подтвердила повреждение одного из своих грузовых кораблей в результате атаки в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов.

    Одно из судов компании ADNOC Logistics and Services получило повреждения при нападении в Персидском заливе днем 10 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    Инцидент произошел в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на месте происшествия работают профильные группы специалистов компании.

    Представители ADNOC добавили, что дальнейшая информация об обстоятельствах нападения и характере повреждений судна будет предоставлена по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В начале месяца катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами в акватории Персидского залива.

    Летом в Ормузском проливе атаковали судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

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    10 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Глава МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит усилия для решения кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты намерены и в дальнейшем прилагать усилия для политического решения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.

    На открытии трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины он подчеркнул, что устойчивые решения конфликтов могут быть найдены только путем диалога и деэскалации, сообщает РИА «Новости».

    «Мы подтверждаем приверженность продолжению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит Sky News Arabia слова главы МИД ОАЭ.

    Переговоры начались во вторник в Абу-Даби. Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обратился к участникам со вступительным словом, после чего покинул зал заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сели за стол переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

    Накануне Пекин призвал сохранить позитивную динамику переговоров. В тот же день украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия во встрече по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте, сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будайви.

    Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

    «На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

    Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

    Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

    В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

    В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.

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    10 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Ирак не пустил самолет сборной Ирана из-за санкций США

    Reuters: Самолету со сборной Ирана по футболу запретили посадку в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление гражданской авиации Ирака запретило самолету со сборной Ирана по футболу совершить посадку в Басре из-за санкций США, введенных в отношении иранских авиакомпаний, пишет агентство Reuters.

    Сборная Ирана направлялась в Басру для участия в турнире четырех стран, сообщает Reuters со ссылкой на представителей аэропорта. Самолет вернулся в Иран, теперь команда будет добираться до Басры наземным транспортом.

    Помимо сборной Ирана, на турнире четырех стран также сыграют команды Ирака, Ливана и Палестины.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций.

    Минфин США расширил ограничительные меры против авиаперевозчиков за связи с Тегераном.

    Летом американские власти разрешили иранским футболистам прибыть на матч чемпионата мира за два дня до игры.

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