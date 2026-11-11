Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

Tекст: Вера Басилая

Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.

«В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити».

Пьяный водитель после тарана дверей отеля исполнил традиционный кавказский танец.