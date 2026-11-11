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    11 ноября 2026, 12:09 • Новости дня

    В правящей партии Японии призвали обсудить получение атомных подлодок

    Киодо: В правящей партии Японии призвали получить атомные подлодки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь комиссии Либерально-демократической партии Японии по безопасности Таро Хонда анонсировал обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок и пересмотре безъядерных принципов.

    На заседании партийной комиссии прозвучали призывы рассмотреть возможность внедрения атомных подлодок, а также обсудить концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой США могли бы разместить свой ядерный арсенал на территории Японии для совместных операций, пишет Киодо.

    Правящая партия и ее партнер по коалиции – Партия инноваций Японии – обсудят эти вопросы, а также размер оборонного бюджета с учетом доклада правительственной комиссии, который ожидается в начале декабря. На данный момент японский закон об атомной энергии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а три неядерных принципа запрещают владение, производство и ввоз ядерного оружия.

    Ожидается, что правительство изложит шесть изменений в условиях безопасности при обновлении документов, включая Стратегию национальной обороны. Власти планируют усилить способность сдерживать агрессию противника в координации с Соединенными Штатами, а также расширить сотрудничество для укрепления оборонно-промышленной базы. Решение о пересмотре документов, обновленных в 2022 году, приняла премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Такаити заявила об отказе Японии от участия в совместных ядерных миссиях Соединенных Штатов по размещению американского ядерного оружия на японской территории.

    Летом глава японского правительства сообщила о намерении страны продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

    В прошлом году высокопоставленный советник японского премьера по вопросам безопасности назвал целесообразным получение Японией ядерного оружия.

    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    10 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Лавров: ВСУ с помощью Запада атакуют объекты не только в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим использует западное оружие и данные разведки для нападений на объекты не только в России, но и в других странах.

    По его словам, вооруженные силы Украины осуществляют удары по целям за пределами России, применяя иностранное вооружение и системы спутникового наведения, передает ТАСС.

    «Не приходится удивляться действиям киевского режима, который атакует объекты не только в глубине Российской Федерации с помощью западных вооружений, западных данных со спутников, других методов наведения, которые Запад предоставляет, но и атакует объекты в зарубежных странах», – сказал Лавров по итогам заседания уставных органов ОДКБ.

    Министр напомнил об атаках на газопровод «Турецкий поток» и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, основными акционерами которого выступают США и Казахстан.

    Он добавил, что однажды поражению подвергся танкер компании ExxonMobil, однако западные страны предпочитают об этом умалчивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об ударах киевского режима по критически важной энергетической инфраструктуре при поддержке Евросоюза.

    В субботу замглавы МИД Александр Панкин обвинил ЕС во вредительстве собственной экономике из-за поощрения украинских атак на энергосистему.

    В августе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал западные элиты выгодоприобретателями нападений на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 06:04 • Новости дня
    Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

    ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о бесплатной передаче силовым ведомствам России технологии создания и применения дрона «Судного дня» для радиационной разведки.

    Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

    «Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

    Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

    По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

    Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

    Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.

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    10 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Вэнс назвал реальную причину претензий Конгресса к главе Пентагона

    Вэнс: Попытки инициировать импичмент Хегсету не связаны с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки американских конгрессменов инициировать импичмент министру обороны Питу Хегсету связаны с его борьбой против бюрократии в Пентагоне, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Дело не в Иране, дело в том, что Пит (Хегсет) бросил вызов бюрократии в Пентагоне», – приводит слова Вэнса РИА «Новости». Вице-президент назвал абсурдными разговоры о правонарушениях со стороны Хегсета, заслуживающих импичмента. Он считает, что процедура в Конгрессе стала «нелепым шоу, подменяющим реальное законотворчество».

    Вэнс отметил иронию в том, что законодателей больше всего раздражают именно те шаги министра обороны, где он «наиболее прав». В их числе – вывод американских контингентов из Европы и реорганизация генералитета.

    Во вторник сам Хегсет на пресс-конференции заявил о готовности к процессу импичмента. Он обвинил инициаторов в саботаже решений президента и создании угрозы для американской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член Палаты представителей Томас Мэсси официально внес резолюцию об импичменте Хегсета. Позже глава Пентагона анонсировал проведение пресс-конференции по этому вопросу.

    В воскресенье лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о поддержке процедуры отстранения министра обороны.

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    10 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    DPA: Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии запускает официальный интернет-магазин брендированных сувениров, где будут продаваться резиновые уточки в камуфляже, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.

    «Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.

    В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.

    Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

    Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.

    Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

    Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

    В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

    Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.

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    10 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения

    Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.

    Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.

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    10 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Пентагон разрешил строительство постоянной базы США в Польше

    Минобороны Польши: Пентагон одобрил создание постоянной базы США в стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пентагон дал согласие на создание постоянной военной базы США в Польше, сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Пентагон дал зеленый свет постоянной базе США в Польше. Окончательное решение будет принято Белым домом. Это произойдет в начале декабря», – цитирует польского министра РИА «Новости».

    В настоящее время польский министр находится с визитом в Соединенных Штатах, где уже провел переговоры с американским министром обороны Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США для обсуждения размещения постоянной американской военной базы.

    На прошлой неделе бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предрек отказ Вашингтона от строительства объекта при победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    В прошлом месяце власти Польши намеревались инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы.

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    10 ноября 2026, 21:56 • Новости дня
    Над Россией за день уничтожили 52 дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Крыма, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

    В четверг силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над семью регионами России.

    В ночь на 5 ноября дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских дронов над страной.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Армия США запросила новые комплексы ПВО для перехвата аналогов дронов Shahed

    TWZ: Армия США запросила новые системы ПВО для борьбы с роями беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские сухопутные войска намерены принять на вооружение новые модульные системы противовоздушной обороны Increment 4 для защиты от дронов и авиации противника.

    Новые комплексы должны уметь поражать широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, от небольших квадрокоптеров до дронов-камикадзе большой дальности вроде иранского Shahed-136, а также обеспечивать точечную защиту от вертолетов и самолетов, пишет The War Zone.

    Военные потребовали, чтобы системы Increment 4 поставлялись в формате платформы с возможностью самостоятельной загрузки, которую можно легко устанавливать на легкую технику, включая бронемашины JLTV и беспилотные аппараты. Комплексы можно будет выгружать на передовых позициях для стационарной обороны без использования дополнительных прицепов.

    Системы должны работать автономно до 72 часов и транспортироваться военно-транспортными самолетами C-130 без специального оборудования. Требования к датчикам и средствам поражения остаются открытыми: комплексы могут оснащаться ракетами, орудиями прямого наведения и системами некинетического воздействия.

    Ряд оборонных подрядчиков, включая L3Harris и Sierra Nevada Corporation, уже представили свои разработки. Некоторые из них, такие как системы VAMPIRE и BRAWLR, успешно применяются в боевых условиях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВВС США объявили о поиске подрядчиков для установки защитных сетей от беспилотников вокруг навесов для истребителей во Флориде.

    Ранее американской армии пообещали поставить лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения дронов.

    Также американские военные указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.

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