  • Новость часаПолитолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
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    11 ноября 2026, 12:05 • Новости дня

    МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.

    «В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Западные спецслужбы пришли к выводу, что Иран, несмотря на разрушение основной части его военной индустрии ударами США и Израиля, по-прежнему способен выпускать около пятидесяти баллистических ракет в месяц.

    Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

    Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

    По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    10 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования из-за взрыва на заводе в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Турции выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва и пожара на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир.

    «С глубоким сожалением встретили сообщения о взрыве и пожаре на металлургическом заводе в измирской промышленной зоне Алиага, в результате которых погибли и пострадали турецкие граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, желаем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число жертв трагедии в Измире увеличилось до 18. В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе выдали ордера на задержание 11 человек.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 человек.

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    10 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу на верность, и парламент Израиля начал работу после выборов.

    Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».

    Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

    Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

    В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.

    В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.

    В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.

    В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.

    В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.

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    10 ноября 2026, 18:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    Хуситы заявили, что в ходе нескольких операций были атакованы международный аэропорт имени короля Халеда и насосные станции нефтепровода «Восток – Запад» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Наши вооруженные силы, применив баллистические ракеты и беспилотники, провели четыре операции. Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», – сказано в заявлении движения.

    Также сообщается об атаках на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, финансовый центр в Эр-Рияде и места сосредоточения саудовских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты хуситов над Эр-Риядом.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о более чем сотне авиаударов Саудовской Аравии по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о незначительных повреждениях административного здания компании Saudi Aramco в столице королевства в результате атаки.

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    10 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе Тегерана, заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

    «Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

    Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

    В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

    Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

    Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

    Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.

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    10 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по окрестностям населенного пункта Бейт-Джинн на юге Сирии в западной части провинции Дамаск.

    Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

    Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

    В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

    Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

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    10 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    WAM: Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания ADNOC Logistics and Services подтвердила повреждение одного из своих грузовых кораблей в результате атаки в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов.

    Одно из судов компании ADNOC Logistics and Services получило повреждения при нападении в Персидском заливе днем 10 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    Инцидент произошел в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на месте происшествия работают профильные группы специалистов компании.

    Представители ADNOC добавили, что дальнейшая информация об обстоятельствах нападения и характере повреждений судна будет предоставлена по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В начале месяца катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами в акватории Персидского залива.

    Летом в Ормузском проливе атаковали судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

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    10 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Глава МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит усилия для решения кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты намерены и в дальнейшем прилагать усилия для политического решения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.

    На открытии трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины он подчеркнул, что устойчивые решения конфликтов могут быть найдены только путем диалога и деэскалации, сообщает РИА «Новости».

    «Мы подтверждаем приверженность продолжению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит Sky News Arabia слова главы МИД ОАЭ.

    Переговоры начались во вторник в Абу-Даби. Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обратился к участникам со вступительным словом, после чего покинул зал заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сели за стол переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

    Накануне Пекин призвал сохранить позитивную динамику переговоров. В тот же день украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия во встрече по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 23:28 • Новости дня
    Пожар произошел на газовой платформе «Южный Парс» в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Произошел пожар на морской газовой платформе 14-й фазы месторождения «Южный Парс», сообщила компания-оператор Pars Oil&Gas Company.

    Пожар локализован. В Pars Oil&Gas Company отметили, что точные причины возгорания пока не установлены, расследование продолжается. С платформы провели эвакуацию персонала, при инциденте никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар заявил, что пожар мог произойти либо из-за утечки газа, либо из-за инцидента, связанного с эксплуатацией объекта. По его словам, платформа добывает порядка 14,5 млн кубометров газа из 700 млн кубометров, которые ежедневно добываются на месторождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной иранские специалисты восстановили добычу газа на трех прибрежных платформах месторождения Южный Парс после того, как часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля.

    Москва и Тегеран обсуждают возможности поставок газа из России в Иран для покрытия внутреннего дефицита и последующего его экспорта в соседние страны.

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