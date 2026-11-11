Армия США запросила новые комплексы ПВО для перехвата аналогов дронов Shahed

TWZ: Армия США запросила новые системы ПВО для борьбы с роями беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новые комплексы должны уметь поражать широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, от небольших квадрокоптеров до дронов-камикадзе большой дальности вроде иранского Shahed-136, а также обеспечивать точечную защиту от вертолетов и самолетов, пишет The War Zone.

Военные потребовали, чтобы системы Increment 4 поставлялись в формате платформы с возможностью самостоятельной загрузки, которую можно легко устанавливать на легкую технику, включая бронемашины JLTV и беспилотные аппараты. Комплексы можно будет выгружать на передовых позициях для стационарной обороны без использования дополнительных прицепов.

Системы должны работать автономно до 72 часов и транспортироваться военно-транспортными самолетами C-130 без специального оборудования. Требования к датчикам и средствам поражения остаются открытыми: комплексы могут оснащаться ракетами, орудиями прямого наведения и системами некинетического воздействия.

Ряд оборонных подрядчиков, включая L3Harris и Sierra Nevada Corporation, уже представили свои разработки. Некоторые из них, такие как системы VAMPIRE и BRAWLR, успешно применяются в боевых условиях на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВВС США объявили о поиске подрядчиков для установки защитных сетей от беспилотников вокруг навесов для истребителей во Флориде.

Ранее американской армии пообещали поставить лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения дронов.

Также американские военные указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.