Минобороны Польши заявило о согласии Пентагона на создание военной базы

Минобороны Польши: Пентагон разрешил построить американскую военную базу

Tекст: Игорь Иножарский

Об этом Косиняк-Камыш сообщил после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. По его словам, американская сторона заявила, что «все движется в правильном направлении», пишет Politico.

«Мы расцениваем это как зеленый свет со стороны Пентагона», – сказал он.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по этому вопросу в начале декабря.

Хегсет в свою очередь призвал европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за собственную оборону, что потенциально позволит Вашингтону сократить военное присутствие в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о размещении постоянной американской военной базы. В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о выборе страны для создания европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot. В октябре президент США Дональд Трамп допустил создание постоянной американской военной базы на польской территории.