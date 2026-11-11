  • Новость часаПолитолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МВД меняет логику миграционного контроля
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»
    Россия, США и Китай согласовали обсуждение ИИ в ядерном оружии
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    WSJ: Танкеры с российским дизелем для США изменили курс из-за отказов
    11 ноября 2026, 10:17 • Новости дня

    Минобороны Польши заявило о согласии Пентагона на создание военной базы

    Минобороны Польши: Пентагон разрешил построить американскую военную базу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал «зеленый свет» на создание постоянной американской военной базы в стране.

    Об этом Косиняк-Камыш сообщил после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. По его словам, американская сторона заявила, что «все движется в правильном направлении», пишет Politico.

    «Мы расцениваем это как зеленый свет со стороны Пентагона», – сказал он.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по этому вопросу в начале декабря.

    Хегсет в свою очередь призвал европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за собственную оборону, что потенциально позволит Вашингтону сократить военное присутствие в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о размещении постоянной американской военной базы. В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о выборе страны для создания европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot. В октябре президент США Дональд Трамп допустил создание постоянной американской военной базы на польской территории.

    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

    Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

    Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.

    Комментарии (2785)
    8 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    В бюджете НАТО образовался дефицит в 7 млрд евро на помощь Украине

    Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро на фоне усталости крупнейших западных доноров.

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.

    По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».

    Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.

    В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

    Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Грушко исключил встречу российской делегации с представителем НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил об отказе от встреч с представителем НАТО в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская делегация не планирует встречаться с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    Грушко заявил, что российская делегация не намерена проводить встречи с представителем Североатлантического альянса на полях трехсторонних консультаций в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Есть договоренность о трехсторонних переговорах и все. Мы ее придерживаемся», – заявил Грушко.

    Источник в переговорной группе сообщил агентству, что урегулирование на Украине станет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Ожидается, что стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

    Перед началом трехсторонних консультаций зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф планируют провести встречу с представителями Украины, Евросоюза и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главной темой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назвали формирование новой системы континентальной безопасности.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Калининградской области

    Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направился на север. Борт также двигался над Венгрией, Словакией, Польшей. По состоянию на 12:02 мск самолет пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно движется в сторону Литвы.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ региона.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в переговорах в Абу-Даби совместно с американскими спецпредставителями.

    Американский военачальник находится за столом переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

    Гринкевич сидит вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключал встречу российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник агентство Reuters допустило визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию после трехсторонних консультаций.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России

    Секретарь Совета безопасности Шойгу обвинил НАТО в провокациях у рубежей России

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс систематически устраивает провокации в приграничных районах и расширяет свою военную инфраструктуру в Восточной Европе.

    Шойгу заявил, что страны НАТО продолжают планомерно наращивать военное присутствие на восточном направлении и вести техническую разведку территорий России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации», – заявил Шойгу во время встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении архитектуры европейской безопасности из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала отвод войск НАТО от рубежей России условием во избежание военных столкновений.

    Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Финляндия задумала создать укрепрайоны на границе с Россией

    Эксперт Степанов сообщил о подготовке Финляндией укрепрайонов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Финляндия планирует создать локальные укрепрайоны вдоль границы с Россией для прикрытия военной инфраструктуры.

    Финляндия намерена развернуть фортификационные сооружения у российских рубежей, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки сообщило об изучении Хельсинки опыта украинского конфликта для возможного создания противотанковых заграждений.

    «Финляндия таким образом готовится к созданию локальных укрепрайонов для прикрытия военной инфраструктуры, которую планируется развертывать в стране. Помимо тех 10 военных объектов и баз, которые сейчас уже модернизируются, речь также идет о прикрытии будущих арсеналов с высокоточным оружием и, вполне возможно, арсеналов с ядерным оружием, которое потенциально могут разместить на территории Финляндии», – заявил Степанов.

    По словам эксперта, финская сторона обладает большим опытом возведения модульных бетонных бункеров. Он отметил, что основной акцент сделают на развитие высокозащищенной подземной инфраструктуры.

    Возведением фортификационных сооружений займутся местные подрядчики, с которыми у Сил обороны Финляндии уже заключены соответствующие контракты, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки допустил возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Ранее власти Эстонии запланировали построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией.

    Также сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение как минимум восьми совместных с НАТО военных учений.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ поймала польского шпиона в Балтийске
    Лондон прокомментировал задержание военного США за шпионаж
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына
    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента