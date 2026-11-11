Politico: Греция намерена поднять вопрос о границах с Турцией на саммите ЕС

Tекст: Вера Басилая

Спорное соглашение о морских границах вызвало недовольство Афин и Брюсселя и может нарушить повестку предстоящего саммита лидеров Европейского союза, который должен был сфокусироваться на Украине и искусственном интеллекте, пишет Politico.

«В случае любой эскалации Греция запросит санкции и поддержку со стороны Европейского союза», – заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Конфликт разгорелся вокруг турецко-ливийского договора, который закрепляет за Анкарой коридор в Восточном Средиземноморье между Грецией и Кипром. Афины подчеркивают принадлежность этих вод к греческой исключительной экономической зоне, где Евросоюз поддерживает инфраструктурные проекты. Документ подписали в 2019 году, а в октябре его ратифицировали власти Восточной Ливии.

Руководство Европейской комиссии и Европейского совета признало соглашение недействительным и нарушающим суверенные права третьих стран. Договор также отвергли Египет, Бахрейн, Кипр, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал уважать совместную волю Анкары и Ливии.

Греция и Кипр опасаются использования турецких претензий для блокировки стратегических объектов в регионе. В частности, речь идет о проекте подводного электрического кабеля между двумя странами стоимостью 1,9 млрд евро, работа над которым прерывалась из-за противостояния Афин и Анкары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатические источники заявили о планах французского судна провести исследования морского дна у берегов Греции и Кипра.

В пятницу МИД Турции сообщил о попытке судна под французским флагом провести научные работы на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье без разрешения Анкары.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал незаконной сделку между Ливией и Турцией по морским границам.