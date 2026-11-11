Жилищный кризис превратил выборы в Испании в референдум по ценам на жилье

Tекст: Игорь Иножарский

Испания готовится к первой за 14 лет всеобщей забастовке, которая пройдет в среду, за несколько недель до досрочных парламентских выборов, при этом главным поводом для протестов и политической борьбы стал кризис с доступностью жилья, сообщает Politico.

Поводом для всплеска возмущения стало сентябрьское выселение пожилой женщины из дома в Мадриде, где она прожила с 1956 года: после этого сотни тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, Санчес внес в парламент откладывавшийся законопроект о жилье, а после его провала решил назначить досрочные выборы.

«У каждого поколения есть своя борьба, – заявил Санчес на митинге после объявления выборов. – Наша – это жилье, и мы решим эту проблему, опираясь на силу народа». Премьер призвал избирателей выступить против «спекулятивных практик» крупных инвесторов и защитить мелких собственников и арендаторов.

По данным Eurostat, в 2015–2025 годах средние цены на жилье в Испании выросли на 80%, тогда как зарплаты увеличились только на 30%, а к середине 2026 года стоимость домов примерно удвоилась по сравнению с 2015 годом; при этом многие молодые испанцы вынуждены жить с родителями дольше 30 лет, а в исторических центрах до 45% рынка аренды занимают туристические объекты.

Эксперты связывают корни кризиса с периодом после финансового кризиса 2008 года, когда крупные инвесторы начали скупать недвижимость и разогнали цены, а рост населения в крупных городах, дефицит социального жилья и расширение туристической аренды усилили давление на рынок; при этом в ряде стран Восточной Европы и других государствах ЕС рост цен и арендных ставок оказался даже выше, и тема доступности жилья уже стала ключевой на выборах в Берлине и Нидерландах и может доминировать в европейской политике в ближайший год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе испанские стражи порядка снесли палаточный лагерь протестующих против жилищного кризиса в Мадриде. В прошлом месяце лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль назвал досрочные выборы последним шансом для Испании. Испанский премьер Педро Санчес назначил досрочные выборы после скандала вокруг выселения бездомной пенсионерки в Мадриде.