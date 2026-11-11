Жизненно важные органы синхронистки Шурочкиной не пострадали при пожаре

Синхронистка Шурочкина избежала ожогов дыхательных путей при пожаре в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортсменка не получила серьезных осложнений для здоровья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газом. Все жизненно важные органы остались целы, каких-либо патологий также не выявлено. Жизни спортсменки сейчас ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

В настоящее время Мария Шурочкина находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского со стабильными показателями и ожогами второй и третьей степени. Ранее ее сестра, певица Нюша (Анна Шурочкина), уточняла отсутствие повреждений лица и головы у синхронистки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина осталась в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

В понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии сестры.

Олимпийская чемпионка получила сильные ожоги при пожаре в столице.