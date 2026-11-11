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    11 ноября 2026, 07:49 • Новости дня

    При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали шесть человек

    В результате пожара в жилом доме в Уфе пострадали шесть человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Блюхера в Уфе пострадали шесть человек, среди которых четверо детей.

    Возгорание произошло в жилом здании номер 19, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии.

    Прибывшие на место происшествия звенья газодымозащитной службы спасли из горящего здания 18 человек, в том числе четверых детей. Для их безопасной эвакуации применялись специальные спасательные устройства.

    До приезда пожарных расчетов многоквартирный дом самостоятельно покинули 50 жильцов, среди которых было десять несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы завели уголовное дело после пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе.

    При ликвидации открытого горения на крыше другого пятиэтажного жилого дома в городе пострадали два человека.

    Также сотрудники экстренных служб спасли 16 жильцов многоквартирного дома в столице Башкирии.

    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    8 ноября 2026, 10:04 • Новости дня
    В Красноярском крае запретили проезд грузовиков и автобусов на трех участках

    МЧС: На трех участках в Красноярском крае запрещен проезд грузовиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта ввели на трех участках автодороги в Красноярском крае из-за гололеда и снегопада.

    Ограничения коснулись автодорог регионального значения Канск – Абан – Богучаны, Абан – Почет, Абан – Быстровка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

    В ведомстве уточнили, что ограничение движения установлено в превентивных целях для автотранспорта категорий D и C.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Челябинской области сняли временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси на трассе М-5 «Урал», введенные из-за снежного шторма.

    Ранее синоптики спрогнозировали снегопады на севере Красноярского края.

    Кроме того, снегопад парализовал движение грузовиков и автобусов на уральской трассе.

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    9 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из&#8209;за ожогов ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.

    «По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

    Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

    В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.

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    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    9 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пакистанские фермеры подали в суд на немецкие компании из-за наводнения

    Фермеры из Пакистана подали иск к компаниям Германии из-за наводнения

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пострадавшие от разрушительного наводнения 2022 года фермеры из пакистанской провинции Синд подали иск против немецких промышленных гигантов RWE и Heidelberg Materials с требованием возместить ущерб от изменения климата.

    Истцы утверждают, что выбросы этих предприятий способствовали глобальному потеплению и усилили проливные дожди, которые уничтожили их деревни, пишет SCMP.

    «Они распространяют загрязнение: в небе нет границ, это может повлиять на любое место», – заявил 43-летний фермер Абдул Хафиз Хосо.

    По его словам, проблема изменения климата касается всего мира и должна решаться на глобальном уровне. Всего в суд обратились 39 жителей южной провинции Синд, которые пытаются заставить крупных загрязнителей возместить ущерб от экологических последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый замглавы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Эльдар Хашхожев назвал причиной гибели 17 альпинистов оголение ледника из-за климатических изменений. В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева спрогнозировала сокращение «серого сезона» в Москве из-за потепления. В апреле Дагестан столкнулся с мощным наводнением.

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    10 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

    СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоярском районе Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы учителем к школьнику, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

    Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

    В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

    В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

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    10 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Tекст: Денис Тельманов

    Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у побережья Гватемалы на глубине 10 км, информации о пострадавших и угрозе цунами нет.

    Эпицентр подземных толчков находился в 72 км к юго-востоку от города Эскуинтла, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали в районе островов Фиджи.

    В сентябре сильные подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в Китае вблизи границы с Непалом.

    Летом подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрировали в десяти километрах от венесуэльского города Ла-Гуайра.

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    10 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    СК назвал число совершивших преступления подростков с начала года

    СК: В России почти три тысячи подростков совершили преступления с начала года

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году почти три тысячи подростков совершили преступления, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, более половины от числа всех совершивших правонарушения подростков составили дети младше 14 лет, сообщается в канале СК в Max. «В текущем году совершили общественно опасные деяния почти три тысячи подростков, которые не являются в силу возраста субъектами преступлений, из них 61% – это дети младше 14 лет», – говорится в публикации.

    Бастрыкин во вторник провел оперативное совещание, посвященное борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он отметил, что злоумышленники целенаправленно втягивают в нее детей, не достигших возраста уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении на 30% количества вовлеченных в совершение киберпреступлений подростков.

    Следственный комитет зафиксировал двукратный рост числа уличенных в преступлениях террористического характера несовершеннолетних в первой половине года.

    Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров рассказал о сокращении почти в два раза количества совершавших наркопреступления россиян за последние пять лет.

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    9 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали к востоку от префектуры Мияги

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Эпицентр зарегистрированного в Японии землетрясения магнитудой 5,7 находился в Тихом океане на глубине 40 км, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

    Подземные толчки зафиксировали к востоку от префектуры Мияги, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более 20 человек пострадали в результате подземных толчков магнитудой 5,7 близ префектуры Сидзуока. В субботу у побережья префектуры Ибараки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,1 у восточного побережья острова Хонсю.

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