Курьер мошенников задержан в Подмосковье за хищение 4 млн рублей у пенсионера

МВД: В Подмосковье задержали курьера мошенников за хищение 4 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки, и попросил продиктовать код из SMS. Вскоре ему перезвонила лжесотрудница Роскомнадзора, заявившая, что на имя пенсионера выписана доверенность на причастную к терроризму гражданку, и пригрозила проверками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

На протяжении двух недель злоумышленники оказывали на мужчину психологическое давление, требуя передать все сбережения. В результате пенсионер отдал посыльным около 4 млн рублей. Осознав обман лишь через несколько дней, потерпевший обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый, выполнявший роль курьера, был задержан. «Ему заявитель ранее передал более миллиона рублей», – сообщила Петрова. Правоохранители продолжают поиски соучастников преступной схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожилая москвичка из-за угроз уголовным преследованием со стороны телефонных мошенников лишилась 34,5 млн рублей.

Также полиция задержала курьера за хищение 7,1 млн рублей у пожилой жительницы столицы под предлогом декларирования сбережений.

Московская пенсионерка из-за страха перед вымышленным обыском передала аферистам более 6 млн рублей.