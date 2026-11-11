Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с Польшей

Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости и призвал к диалогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава белорусского государства направил поздравление от имени соотечественников и себя лично, передает РИА «Новости».

«В сегодняшних условиях существенных вызовов в Европе отношения между Беларусью и Польшей, к сожалению, значительно усложнились, что стало для нас испытанием на прочность», – заявил Лукашенко.

Он выразил убежденность, что преодолеть эти обстоятельства через обмены запретами, санкциями и строительство стен невозможно. По его словам, несмотря на разные позиции по ряду проблем, Минск стремится к пониманию и диалогу без конфронтации и обвинений.

Белорусский лидер подчеркнул, что справиться с трудностями и возродить успешное сотрудничество можно только путем восстановления настоящего уважения и доверия. Он также пожелал жителям Польши мира, согласия, стабильности и процветания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования польскому народу в связи с терактом в Кракове.

Также глава государства заявил о необходимости налаживать экономическое сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией.

Кроме того, белорусский лидер назвал литовцев и поляков своими людьми.