В Южной Корее 57 человек пострадали при таране автобусом 32 автомобилей

В Южной Корее пассажирский автобус врезался в 32 автомобиля на светофоре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авария произошла в районе Пундан в утренний час пик. Городской автобус, за рулем которого находился 60-летний водитель, последовательно столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего врезался в центральное ограждение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

В результате происшествия тяжелые травмы получили девять человек, в том числе сам водитель автобуса, еще 48 отделались легкими повреждениями, сообщает телеканал YTN. Жизни пострадавших ничто не угрожает, однако их число может увеличиться из-за большого количества пассажиров в салонах в момент аварии.

Проверка на месте не выявила признаков алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП, полиция проверяет версию употребления лекарственных препаратов. Водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза.

Для устранения последствий задействовали 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб. В настоящее время поврежденные транспортные средства убраны с проезжей части, движение восстановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Урале пять человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами.

Также грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Карелии.

Кроме того, маршрутный автобус наехал на пятерых пешеходов в Кызыле.