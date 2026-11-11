Запасы алмазов в России превысили миллиард карат

Минприроды: Запасы алмазов в России превысили 1 млрд карат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Балансовые запасы алмазов в России превышают 1 млрд карат, что равняется примерно половине от всех общемировых запасов, передает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.

«Балансовые запасы алмазов в стране на данный момент составляют чуть более 1 млрд карат (1 007,6 млн карат)», – сообщили в ведомстве.

Ранее старший консультант компании «S+Консалтинг» Павел Петров заявлял, что мировые запасы этих драгоценных камней превышают 2 млрд карат, при этом около половины из них приходится на долю России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «Алроса» обнаружила на Накынском кимберлитовом поле в Якутии первый в истории страны природный голубой алмаз ювелирного качества.

Также руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил о приросте запасов золота в России на 712 т.

Кроме того, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Алроса» Павлом Маринычевым.