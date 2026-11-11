МВД: Студентка омского техникума попыталась убить знакомую

Tекст: Дмитрий Зубарев

Девушка в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию в Омске, передает ТАСС. Угрозы ее жизни в настоящий момент нет.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемая и пострадавшая учатся в одном техникуме, между ними возник конфликт. По версии следствия, вечером 9 ноября 19-летняя девушка обманом выманила знакомую в безлюдное место, где нанесла ей множественные ранения кухонным ножом, заранее взятым с собой из дома. Происходящее на камеру мобильного телефона снимала подруга.

«Довести задуманное не удалось в связи с тем, что крики девушек услышали прохожие и вызвали полицию», – отметили в прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее управление Следственного комитета по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела после избиения 11-классницы 17-летним лицеистом.

Также шестерым подозреваемым в умышленном убийстве студента по предварительному сговору в Омске назначили психиатрическую экспертизу.

Кроме того, полицейские задержали 16-летнюю жительницу Башкирии после ранения холодным оружием родственниц девяти и 16 лет.