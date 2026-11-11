Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Монреалем»

Форвард Капризов принес «Миннесоте» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бобби Бринк и Капризов, у хозяев льда шайбу забросил Ник Сузуки, передает ТАСС.

Капризов продлил результативную серию до девяти игр. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 17 заброшенных шайб в 20 матчах, он занимает второе место в списке лучших снайперов чемпионата, уступая один гол Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». С 32 очками россиянин находится на третьей строчке в гонке бомбардиров.

«Миннесота» набрала 30 очков и делит с «Каролиной» лидерство в общей таблице чемпионата, возглавляя Центральный дивизион. В других матчах игрового дня нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился голевой передачей во встрече с «Виннипегом», а голкипер «Торонто» Сергей Бобровский отразил 22 броска в игре против «Колорадо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье форвард Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты».

В субботу «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Сан-Хосе».

Ранее Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче против «Юты».